商品名:Prince プリンス テニスウェア フリースパンツ MF2613 ブラック(黒) ソフトフリース素材 メンズM

メーカー:Prince(プリンス)

型番:MF2613

サイズ:M

身長165〜175cm

チェスト88〜96cm

ウエスト76〜84cm

実測:

ウエスト:72cm

股下:73cm

前股上:28cm

ヒップ:108cm

裾幅:20cm

ポケット寸:16cm

素材:ソフトフリース素材(ポリエステル100%)

状態:新品未使用

付属品:無し

参考価格:12,100円

備考:

【商品説明】

やわらかいフリースを使用したロングパンツ

バックの切り替えデザインでアウトドアな印象に

UVケア

保湿

商品の情報 ブランド プリンス 商品の状態 新品、未使用

