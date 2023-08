メインカラー···グリーン

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

プロフお読みになり購入お願い致します。

今値段がめちゃめちゃ上がってますね!

今のうちにどうですか?

少し履きましたがとても綺麗です。

シューレースは変えてあります。

箱の中の薄紙だけないです。

後の付属品はあります。

中にシューキーパー入ってます。

ペット喫煙者いないので、臭い等は大丈夫です。

気になりましたら気軽にコメント下さい。

ポイントがあるので、

早めに売り切りたいと思います。

よろしくお願い致します♪

エアージョーダン1

エアージョーダン3

エアージョーダン4

エアージョーダン5

エアージョーダン6

エアージョーダン7

エアージョーダン8

エアージョーダン1 OG ロイヤル

aj1 hi

aj1 LOW

aj1カタリスト

aj1パイングリーン

aj1

フィアオブゴット

アディダス

PUMA

アシックス

レイカーズ

バスケットシューズ

aj1 ハイパーロイヤル

Travis Scott fragment

メインカラー···グリーン人気モデル···NIKE エアジョーダン1プロフお読みになり購入お願い致します。今値段がめちゃめちゃ上がってますね!今のうちにどうですか?少し履きましたがとても綺麗です。シューレースは変えてあります。箱の中の薄紙だけないです。後の付属品はあります。中にシューキーパー入ってます。ペット喫煙者いないので、臭い等は大丈夫です。気になりましたら気軽にコメント下さい。ポイントがあるので、早めに売り切りたいと思います。よろしくお願い致します♪エアージョーダン1エアージョーダン3エアージョーダン4エアージョーダン5エアージョーダン6エアージョーダン7エアージョーダン8エアージョーダン1 OG ロイヤルaj1 hiaj1 LOWaj1カタリストaj1パイングリーンaj1NIKEダンク ロー レトロ ブラック/ホワイトフィアオブゴットアディダスPUMAアシックスレイカーズバスケットシューズaj1 ハイパーロイヤルTravis Scott fragment

