オンラインショップ 美品　GUCCI　インフィニティ　リング　K18WG　ホワイトゴールド　10号 リング

材質 ホワイトゴールド

断捨離中❥美品❥ｐｔ９００ダイヤクロスデザインリング（12号）

定価 115,500円

NOJESS k10 ピンキーリング クローバー

サイズ 10号(円周5センチ前後)

agete アガット オパール ダイヤ リング k10 11号

幅 2.2mm

ワイレア14kハワイアンジュエリーリングカットオフ未使用

厚み 1.4mm

【美品】HERMES リング シェーヌダンクル アンシェネ PM 49号 正規品



1.01カラット プラチナ 婚約指輪 107万 新品仕上げ

ジオメトリックなフォルムの控えめなインフィニティ シンボルをフロントに配した、ホワイトゴールドのリング。

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美品 ダイヤモンド 0.15ct デザインリング K18 指輪 A00864

日本限定18Kホワイトゴールドノット（結び目）のモチーフGUCCIロゴ：外側後ろの中心幅4mmメイド・イン・イタリー

公式shop 様専用



新品仕上げ⭐︎ K18 天然ダイヤモンド リング

ほか何か詳しい情報知りたい方、コメントでお願い致しますm(_ _)m

ダイヤモンドリング プラチナリング 0.50 11号



GUCCI グッチ リング 指輪 ブラインド フォー ラブ Ag925 11号



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アクセサリー シルバー 宝石 ジュエリー リング 指輪 ネックレス ペンダント ピアス イヤリング ブレスレット バングル プレゼント ジバンシー指輪 ジバンシーアクセサリー

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

材質 ホワイトゴールド定価 115,500円サイズ 10号(円周5センチ前後)幅 2.2mm厚み 1.4mmジオメトリックなフォルムの控えめなインフィニティ シンボルをフロントに配した、ホワイトゴールドのリング。日本限定18Kホワイトゴールドノット（結び目）のモチーフGUCCIロゴ：外側後ろの中心幅4mmメイド・イン・イタリーほか何か詳しい情報知りたい方、コメントでお願い致しますm(_ _)mアクセサリー シルバー 宝石 ジュエリー リング 指輪 ネックレス ペンダント ピアス イヤリング ブレスレット バングル プレゼント ジバンシー指輪 ジバンシーアクセサリー

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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