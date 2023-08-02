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オンラインショップ 美品　GUCCI　インフィニティ　リング　K18WG　ホワイトゴールド　10号 リング

商品の説明

材質　ホワイトゴールド
断捨離中❥美品❥ｐｔ９００ダイヤクロスデザインリング（12号）
定価　115,500円
NOJESS k10 ピンキーリング　クローバー
サイズ　10号(円周5センチ前後)
agete アガット　オパール　ダイヤ　リング　k10 11号
幅　2.2mm
ワイレア14kハワイアンジュエリーリングカットオフ未使用
厚み　1.4mm
【美品】HERMES リング シェーヌダンクル アンシェネ PM 49号 正規品

1.01カラット　プラチナ　婚約指輪　107万　新品仕上げ
ジオメトリックなフォルムの控えめなインフィニティ シンボルをフロントに配した、ホワイトゴールドのリング。
シルバー925 ヴィヴィアン アーマーリング　M ヴィンテージ　レトロ　hyde

美品 ダイヤモンド 0.15ct デザインリング K18 指輪 A00864
日本限定18Kホワイトゴールドノット（結び目）のモチーフGUCCIロゴ：外側後ろの中心幅4mmメイド・イン・イタリー
公式shop 様専用

新品仕上げ⭐︎ K18 天然ダイヤモンド リング
ほか何か詳しい情報知りたい方、コメントでお願い致しますm(_ _)m
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アクセサリー　シルバー　宝石　ジュエリー　リング　指輪　ネックレス　ペンダント　ピアス　イヤリング　ブレスレット　バングル　プレゼント　ジバンシー指輪　ジバンシーアクセサリー

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商品の情報

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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材質　ホワイトゴールド定価　115,500円サイズ　10号(円周5センチ前後)幅　2.2mm厚み　1.4mmジオメトリックなフォルムの控えめなインフィニティ シンボルをフロントに配した、ホワイトゴールドのリング。日本限定18Kホワイトゴールドノット（結び目）のモチーフGUCCIロゴ：外側後ろの中心幅4mmメイド・イン・イタリーほか何か詳しい情報知りたい方、コメントでお願い致しますm(_ _)mアクセサリー　シルバー　宝石　ジュエリー　リング　指輪　ネックレス　ペンダント　ピアス　イヤリング　ブレスレット　バングル　プレゼント　ジバンシー指輪　ジバンシーアクセサリー

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ブランドグッチ
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オンラインショップ 美品　GUCCI　インフィニティ　リング　K18WG　ホワイトゴールド　10号 リング

16分钟前

オンラインショップ 美品　GUCCI　インフィニティ　リング　K18WG　ホワイトゴールド　10号 リング

¥37,000 ¥21,090

(税込) 送料込み
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a3ad49

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コメント (7)

a3ad49
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