メリダのSCULTURA(スクルトゥーラ)100 になります。1,2年程前に息子用にこちらで譲って頂きましたが、一度50km程乗ってから、乗る機会がなかったので、手放すことにしました。譲って頂いた後にブレーキをテクトロからtiagra(新品)に変えてます。フレームサイズ:500mm(身長165-175cm向け)カラー:マットブラックコンポ:Shimano Claris(フロント) Shimano sora(リア)ギア:16段変速 :50/34(フロント) :11/12/14/16/18/21/24/28(リア)シフター:Claris前使用者のかたは、2016年春に購入されたそうで、カバーをかけて駐輪場(マンションの一階が駐車場、駐輪場になっているタイプで)で保管されており、私が購入後は室内保管です。転倒歴はありませんが使用に伴う傷はありますので写真にてご確認下さい。写真にあるもの全ておつけします。•キックスタンド•アルミペダル•ベル•テールランプ•TOPEAKのボトルホルダー×2個•Panasonic U字ロックSAJ080•アルミ製バルブキャップ•サイクルコンピューター キャットアイ STRADA Digital wireless スピードとケイデンスは測れます。 心拍数のバンドはありません。•ワイヤーロック防犯登録は前使用者の方が解除済みで私は未登録です。譲渡証明書お付けします。出品地域は兵庫明石市付近です。取りに来て頂けるかた限定でお願いいたします。発送は致しませんが、神戸市内や明石姫路など近くであれば持っていきますので、コメント下さい。その他写真の追加やご質問などお気軽にお願いいたします。種類...ロードバイク特徴...完成品これまでの走行距離(km)...200 〜 249.9km付属品...鍵, ベル, その他ロードバイク神戸兵庫明石姫路

