ご覧いただきありがとうございます♪

#tomoのバッグ部屋

◆アイテム

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

Z0265E アイリス

サングラス 眼鏡 メガネ レディース

ダークブラウン系 AM0123

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用

モノグラム ダミエ LVロゴ

シルバー金具

◆サイズ

フレーム :約13.5cm

テンプル :約13.5cm

レンズ :縦 約5cm 横 約6cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

◆カラー

ダークブラウン系 茶色

◆状態

目立った傷等はなく、美品です。

※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。

※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。

◆詳細

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。

極美品✨ルイヴィトン サングラス アイリス モノグラム ダークブラウン

◆お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。

◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

✅お取引について

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。

管理番号:879

ご覧いただきありがとうございます♪#tomoのバッグ部屋◆アイテム LOUIS VUITTON ルイヴィトン Z0265E アイリス サングラス 眼鏡 メガネ レディース ダークブラウン系 AM0123メンズ レディース ユニセックス 男女兼用モノグラム ダミエ LVロゴシルバー金具 ◆サイズフレーム :約13.5cm テンプル :約13.5cm レンズ :縦 約5cm 横 約6cm※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。◆カラーダークブラウン系 茶色◆状態目立った傷等はなく、美品です。※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。 ◆詳細大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。◆お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ✅お取引についてご不明点ございましたらお気軽にコメントください。(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。管理番号:879

