[商品説明]

ガルバニックスパ フェイス ジェル8回分付 美顔器

・購入金額:79600円(本体69800円+ストロングカードリッジ9800円)

tria トリア・パーソナルレーザーダツモウキ4X グリーン

・カラー:シャンパンゴールド

ケノン ver.8.6 未使用品

・バージョン:8.5

マナーズサウンド❤️フェイシャル

・購入時期:2021年 7月

YA−MAN STA-201N レイボーテRフラッシュダブル

・製造年:2021年

ケノン 脱毛器 バージョン8.5 シャンパンゴールド



ドクターキャビエット ゴースト 期間限定お値下げ中!

[商品内容]

REWEARS EMSグローブ + EMSふくらはぎスリーブ

・本体

✨未使用✨ YA-MAN フォトプラス Sakura eye Plus 美容

・電源コード

MA1009 ケノン 家庭用脱毛機 NIPL-2080 眉毛脱毛

・サングラス

ONCE EMS care 新品未使用

・取扱説明書

新型 キャビスパ For Pro リミテッドモデル 業務用キャビテーション

・カードリッジ(3種)

ブランシュローズcavi ECUO

・(保冷剤のみ欠品)

ドクターエア エクサガン ハイパー(アイスブル-)



リファビューテックレイズ

[カードリッジ残量]

ドクターキャビエット ゴーストアルファ

・スーパープレミアム

WELLSPO リラクビー 美品

レベル1 2974485回

Panasonic バイタリフトRF

レベル10 495747回

サファイア冷感脱毛器 光脱毛器 IPL 全身脱毛 60万発照射 9段階 家庭用



本日限定値下げ★SALONIA EMS リフトブラシ

・ストロング

定価35万 痩身エステマシン キャビテーション CV EMS MFIP DHS

レベル1 71008回

ケノンVer7.1 まゆ毛脱毛器付き

レベル10 8284回

4m4040aa スムーズスキン Pure IPL ヘアリムーバルデバイス



パスリル PASURIRE 美顔器 田中みな実(パスリルジェル6本付き)

・スキンケア

未使用保管品 ver.8.6 ケノン 脱毛器 美顔器 ピンクゴールド

レベル1 164412回

foreo Luna3 敏感肌用パープル

レベル10 35231回

Panasonic EH-SR85-K BLACKバイタリフトRF 新品未使用



OOHIRO オオヒロ ODISex.プロ 専用ロッド 28mm6本セット

スーパープレミアム、ストロングカードリッジは焦げ付きがありますが本体とスキンケアカードリッジは傷汚れもなくきれいです。

✨極薄ヴェールを吹きつける✨バイオミメシス ヴェールディフューザー

アルコールで拭いて購入時の箱にきれいに梱包して発送いたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[商品説明]・購入金額:79600円(本体69800円+ストロングカードリッジ9800円)・カラー:シャンパンゴールド・バージョン:8.5・購入時期:2021年 7月・製造年:2021年[商品内容]・本体・電源コード・サングラス・取扱説明書・カードリッジ(3種)・(保冷剤のみ欠品)[カードリッジ残量]・スーパープレミアムレベル1 2974485回レベル10 495747回・ストロングレベル1 71008回レベル10 8284回・スキンケアレベル1 164412回レベル10 35231回スーパープレミアム、ストロングカードリッジは焦げ付きがありますが本体とスキンケアカードリッジは傷汚れもなくきれいです。アルコールで拭いて購入時の箱にきれいに梱包して発送いたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品未使用】デンキバリブラシPanasonic RF×Ultrasonic 美顔器スキンアイロン【新品】エストバイオミメシスヴェール一式(美顔器)ヤーマン美顔器 フォトプラスプレステージSS【マロン様専用】ヤーマン ミーゼ ★ポーチ付き★スカルプリフト完全未使用 スチーマーナノケア Panasonic EH-CSA97-P ピンク