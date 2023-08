玄関先迄納品 SnowMan iDOME 邦楽

「i DO ME」

SnowMan iDOME



CD取り込みの為、一度開封・再生しています。

素人保管のため、ご了承ください。

通常盤(CD)

初回盤A(CD+Blu-ray)

初回盤B(CD+Blu-ray)

※シリアルナンバー封入

特典のyou DO YOU缶ミラー(58mmΦ)

あい付箋(ハート型)

i DO MEクリアファイル(A4サイズ)

バラ売り不可

即購入可

急ぎで発送予定していますが、

少々時間を頂く場合がございます。

#SnowMan

#Snow_Man

#snowman

#iDOME

#CD・DVD

