✅商品情報

ブランド:ステューシー STUSSY

色柄 :紺 ネイビー

サイズ :XL

状態 :良品(首周りほつれ)

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:70cm

身幅:57cm

肩幅:55cm

袖丈:23cm

✅注意事項

※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。

※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。

✅当店について

「フォロワー様限定でお得な"割引"」実施中!!

「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!

◎パーカー スウェット Tシャツ ポロシャツ シャツ ジャージ ジャケット アウター などの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリート スポーツ ゆるだぼ が好きな方にオススメです‼︎

管理番号2570-0935

カラー...ブルー

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

