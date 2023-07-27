【ギフト】 carhartt wip マディソンジャケット ブルゾン

素材···コーデュロイ
新品☆PS Paul Smith フード付 アウター パーカー☆紺系☆XLサイズ
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カラー···ブラウン
ぬまさん専用
柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント
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1,2回しか着用しておらず、新品に近い状態です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|カーハート
|商品の状態
|未使用に近い
素材···コーデュロイカラー···ブラウン柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント1,2回しか着用しておらず、新品に近い状態です。#carhartt #カーハート#carharttwip #カーハートダブリューアイピーdickies ディッキーズsupreme シュプリームstussy ステューシーftc エフティーシーhuf ハフxlarge エクストララージnoah nyc ノアpalace パレスfucking awesome ファッキングオーサムrassvetpaccbet ラスベート
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|未使用に近い