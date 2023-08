POLO Ralph Lauren

ラルフローレン

ビッグポニー ダウンジャケット

フード取り外し可能!

圧縮梱包にて発送させて

頂きます(*^^*)

タバコ歴なし

ペットなし

昔からラルフが好きで

購入しました☆

定価¥47,190-

《商品状態》

とくに大きな汚れなどなく

美品となります

気になる方は

お写真追加で送ります☆

《サイズ》

Sサイズ

着丈:68cm

身幅:55cm

肩幅:47cm

袖丈:65cm

#ラルフローレン #ラルフローレンダウン #ラルフローレンダウンベスト #メンズダウンジャケット #poloRalphLauren #ポロ #ポロベア #POLO #RalphLauren #レディース羽織 #レディースジャケット #メンズアウター #メンズコート #メンズダウン #メンズダウンジャケット

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

POLO Ralph Laurenラルフローレンビッグポニー ダウンジャケットフード取り外し可能!圧縮梱包にて発送させて頂きます(*^^*)タバコ歴なしペットなし昔からラルフが好きで購入しました☆定価¥47,190- 《商品状態》とくに大きな汚れなどなく美品となります気になる方はお写真追加で送ります☆《サイズ》Sサイズ着丈:68cm身幅:55cm肩幅:47cm袖丈:65cm#ラルフローレン #ラルフローレンダウン #ラルフローレンダウンベスト #メンズダウンジャケット #poloRalphLauren #ポロ #ポロベア #POLO #RalphLauren #レディース羽織 #レディースジャケット #メンズアウター #メンズコート #メンズダウン #メンズダウンジャケット

