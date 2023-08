NIKE エアフォース1 07 レディースサイズ24.5cmです。

黄味のあるベージュ×ホワイト、刺繍ロゴが可愛いスニーカーです。

撮影のために箱から出しましたが、サイズ間違いのため新品未使用です。

購入時期 2022.11

US7.5

AirForce1 '07

#NIKE

カラー···ホワイト

24.0cm 24.5cm 25.0cm 25.5cm

型番: 315122-111

カラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

メンズ レディース 春スニーカー

輝き続けるバスケットボールのオリジナルモデル。 屋内コートでの快適な履き心地とコートの外でも映えるデザインを併せ持つ、オリジナルモデルに新たなテイストを加えた一足。 時代を映し出す80年代の構造、大胆なディテール、ゴールだけに集中している状態をイメージしたスタイル。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

