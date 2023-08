タイトル通り!

まとめ売りでしか入っていないグッズが数点!!

画像にある物が全部です!

家族が集めていたものになります。倖田來未さんのファンであります方や大切にして下さる方にお譲りしたく出品致しました!

全部で11点、総額50,000円越えです。

ファンクラブ限定品などレア品も含みますので、

お得なセットです^ ^

おまけにライブで頂いたテープなどもお付け致します。

他、新品ポスターやライブのみ使用した物、

使用感ある物、柔軟剤の香りなど含みます。

サイズはM、F

単品出品してある物もありますが、たくさんありますので細かなサイズ等は測りかねますので気になることはコメント下さい。

発送は100サイズのリサイクル箱で、

衣類やぬいぐるみは圧縮させて頂きます。

ポスターは画像8枚目のように入れさせて頂きますが、シワや折れはご了承下さい(>人<;)

自宅保管・中古品であることをご理解頂ける方は、よろしくお願い致します。

◆お手数ですがプロフィールを必ず御一読下さいm(_ _)m

●商品説明含め、納得していただけましたら即購入OKです。

完璧を求める方や細かな折れなど気になる方はご遠慮くださいm(_ _)m

#トップス

#koda #倖田

#倖田來未

#くぅちゃん

#KXVK

#ロングTシャツ

#WALKOFMYIFE

#KXVK

#倖田來未グッズ

#Tシャツ

#KLOOP #グッズ #コンパクトケース #ポーチ

#カラーランダムコンパクトポーチ

#JAPONESQUE

#LINE TOUR

#スマホスタンド

#ぬいぐるみ

#carグッズ

#車

#baby in car

#2022

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

