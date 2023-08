数ある出品物の中から見てくださり有難うございます。

Amazon参考価格:72,979円

ソファや、ベット上でのPC作業、ブックスタンドとしてもお使い頂けます。

角度や高さを自由に変える事ができるので、ベット上で作業をする事が多い方にとてもおすすめです。

【商品説明】

下記、Amazonより引用です。

あなたの座位にぴったりフィットし、首、背中、ウエスト、肩がもう苦しむことはありません。

安全安心のノートパソコンテーブル。高耐久で静かなユニバーサルホイール。

ベースに正確な重力設計。ストリームライン形状のトレイは、肘を快適にするために特別に設計されています。

テーブルトップの傾きは調節可能;ワンボタンコントロール簡単操作;当社のベースはHDPE製です。

ベースがノートパソコンを支えるのに十分な重量がない場合、水、砂、岩、またはGoonaが重くするあらゆるものを追加することができます。

柱はアルミ製なので錆びません。 チューブは金属製で、最大20kgまでサポートします。

トップボードはE1品質で環境に優しく、エッジはすべてアルミで覆われています。

ノートパソコントレイは360度回転し、

マウストレイは180度回転します。

左手でも右手でも使用できます。

【商品状態】

新品未使用で、欠品等はありません。

自宅保管品の為、段ボールに多少の痛みはありますが、

商品に問題はないです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

数ある出品物の中から見てくださり有難うございます。Kesrer01 フルモーション ロングアーム 多機能 移動 ノートパソコン デスク ソファ ベッドサイド ノートブック スタンド レイジーリフト 回転 コンピューター テーブルAmazon参考価格:72,979円ソファや、ベット上でのPC作業、ブックスタンドとしてもお使い頂けます。角度や高さを自由に変える事ができるので、ベット上で作業をする事が多い方にとてもおすすめです。【商品説明】下記、Amazonより引用です。あなたの座位にぴったりフィットし、首、背中、ウエスト、肩がもう苦しむことはありません。 安全安心のノートパソコンテーブル。高耐久で静かなユニバーサルホイール。ベースに正確な重力設計。ストリームライン形状のトレイは、肘を快適にするために特別に設計されています。テーブルトップの傾きは調節可能;ワンボタンコントロール簡単操作;当社のベースはHDPE製です。ベースがノートパソコンを支えるのに十分な重量がない場合、水、砂、岩、またはGoonaが重くするあらゆるものを追加することができます。柱はアルミ製なので錆びません。 チューブは金属製で、最大20kgまでサポートします。 トップボードはE1品質で環境に優しく、エッジはすべてアルミで覆われています。 ノートパソコントレイは360度回転し、マウストレイは180度回転します。左手でも右手でも使用できます。【商品状態】新品未使用で、欠品等はありません。自宅保管品の為、段ボールに多少の痛みはありますが、商品に問題はないです。

