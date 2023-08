GENELEC 6010Aは、

パイオニア S-31-LR 2WAYスピーカー トールボーイ シリアル同番です

コンパクトサイズの 2ウェイ・コンパクト・アクティブ・スピーカーです。

★臨場感溢れる3D/DSPサラウンド♪★自宅がライブハウスに❣スピーカー

小さく凝縮され剛性の高いライトメタル・ボディは気軽に持ち運びが可能で、

美品 3ウェイスタジオモニタースピーカー ヤマハ NS 100M ヒャクモニ

外出先でも満足度の高い再生音が再現できます。

Amazon Echo sutudio スマートスピーカー アレクサ サンド…



MG50W高級Hi-Fiアンプ内蔵ミニスピーカー

当初アーティストたちがツアー先でGENELEC 製品を持ち込んで、

週末限定価格 Cambridge Audio SX-50 DW

滞在先で音楽が作れるようになるべく小型にと考えられた製品です。

ONKYO D-112EX LTD リミテッドモデル スピーカーシステム 箱付き

この小ささからは想像できない音圧と豊かな低域再生能力には驚かされます。

harman/kardon ONYX STUDIOスピーカー



RIVERA KUIQT スピーカーキャビネット

このサイズながら高域・低域各ユニットにそれぞれアンプを搭載したバイアンプ方式

【木製・希少】スピーカースタンド 小さなスピーカー向け SR-K800

すべての GENELEC ラインナップに搭載されているメタル・ドーム・ツイーター搭載

GET TOGETHER 2 Bluetoothスピーカー【一ヶ月以内の美品】

設置面への振動をカットしてスピーカー本来の「鳴り」を実現する Iso-Pod

JBL PULSE 3

様々な設置に対応できるようスピーカー本体の角度を可変することが可能

Bose 301 series 4

デスクトップ設置時の卓上からの反射を軽減するDESKTOP CONTROLを搭載

Amazon Echo sutudio チャコール スマートスピーカーアレクサ



B&W 707S2 ピアノブラック

非常にコンパクトですが、PCなどデスクサイズでのモニタリング環境では、

y様専用 呼び込みくん 人感センサー

十分なポテンシャルを感じます。持ち運びも非常に楽です。

LGワイヤレススピーカー360℃サウンド

是非この機会にモニター環境のアップグレードしてみては、いかがでしょうか。

JBL スピーカー 4206



T330D様専用 パイオニアSW-W7 パワードサブウーファー 定価8.7万円

付属品:

【美品】Mackie Freeplay一式

電源ケーブル

【新品・未使用】SONY ソニー HT-X8500

箱なし

【日曜日限定値下げ】B&W CM1



ミュートーク

コントロール:DESKTOP CONTROL、BASS TILT(-2/-4/-6 dB)、レベル調整トリム

GENELEC M040/スタジオモニタースピーカー

入力:RCA ピン・ジャック

ULU様専用 SONY SA-SW5 BLACK

音圧レベル

ONKYO D-202A

定格音圧(100 Hz ~ 3 kHz):93 dB SPL

【6/末まで】SS-A5S La Voce SONYスピーカー LRペア 日本製

ミュージック・パワー:102 dB SPL @ 1 m

BOSE 463 1本のL

ドライバー

ポータブルスピーカーランタン SHARP DL-FS01L-S

低域 76 mm(3")

Dolby Atmos イネーブルドスピーカー SKH-410

高域 19 mm(3/4")メタル・ドーム

JCM SLASH 1960Aマーシャル キャビネット

クロスオーバー周波数 3.0 kHz

rei様用

周波数特性(フリーフィールド) 74 Hz ~ 18 kHz(± 2.5 dB)

箱付き 美品 BOSE SoundLink Mini II

アンプ出力 /ch

BOSE 77WER-S

低域 12 W ・高域 12 W

Bose SoundLink Mini II special edition

外形寸法 H181×W121×D114 mm(Iso-Pod:使用時高さ 195 mm)

LUXMAN ASC-S5 ストリーミングスピーカー 美品

重量 1.4 kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GENELEC 6010Aは、コンパクトサイズの 2ウェイ・コンパクト・アクティブ・スピーカーです。小さく凝縮され剛性の高いライトメタル・ボディは気軽に持ち運びが可能で、外出先でも満足度の高い再生音が再現できます。当初アーティストたちがツアー先でGENELEC 製品を持ち込んで、滞在先で音楽が作れるようになるべく小型にと考えられた製品です。この小ささからは想像できない音圧と豊かな低域再生能力には驚かされます。このサイズながら高域・低域各ユニットにそれぞれアンプを搭載したバイアンプ方式すべての GENELEC ラインナップに搭載されているメタル・ドーム・ツイーター搭載設置面への振動をカットしてスピーカー本来の「鳴り」を実現する Iso-Pod様々な設置に対応できるようスピーカー本体の角度を可変することが可能デスクトップ設置時の卓上からの反射を軽減するDESKTOP CONTROLを搭載非常にコンパクトですが、PCなどデスクサイズでのモニタリング環境では、十分なポテンシャルを感じます。持ち運びも非常に楽です。是非この機会にモニター環境のアップグレードしてみては、いかがでしょうか。付属品:電源ケーブル箱なしコントロール:DESKTOP CONTROL、BASS TILT(-2/-4/-6 dB)、レベル調整トリム入力:RCA ピン・ジャック音圧レベル 定格音圧(100 Hz ~ 3 kHz):93 dB SPL ミュージック・パワー:102 dB SPL @ 1 m ドライバー 低域 76 mm(3") 高域 19 mm(3/4")メタル・ドーム クロスオーバー周波数 3.0 kHz 周波数特性(フリーフィールド) 74 Hz ~ 18 kHz(± 2.5 dB) アンプ出力 /ch 低域 12 W ・高域 12 W 外形寸法 H181×W121×D114 mm(Iso-Pod:使用時高さ 195 mm) 重量 1.4 kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BOSE 301V-W ボーズ スピーカーRight Left 2本最終価格 BANG & OLUFSEN beolab 4000+3200SONY HT-X8500 BLACK 美品Victor SX-A103 スピーカーペアミライスピーカーBIC America DV62si スピーカーJBL CONTROL23 8Ω 50W サーフェスマウントスピーカーセット