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(税込) SIXPAD シックスパッド Powersuit Abs Lite スポーツ/フィットネス

商品の説明

ブランド：SIXPAD
腱引き療法　JIDAIメソッド　手・手関節リハビリテーションDVD
EMS使用部位：腹部、ウエスト
シックスパッド SIXPAD Powersuit Lite Abs
EMS形状：ベルト型
小峯秋二のソフトテニス進化論
電源：充電式 USB
ラディカルフィットネス　ファイドウ#45 CD/DVD
サイズ：Mサイズ
★PRIDE49作品61ディスク 激レア11作品未開封！こんなセットは二度とない
購入時価格：38800円
腱引き療法　JIDAIメソッド　手・手関節リハビリテーションDVD

シックスパッド SIXPAD Powersuit Lite Abs
2021年12月12日通販にて購入しました。
小峯秋二のソフトテニス進化論
使用していない期間もあり、状態は良い方かと思います。直近で数回利用しましたが問題なく動作しているのを確認してあります。
ラディカルフィットネス　ファイドウ#45 CD/DVD

★PRIDE49作品61ディスク 激レア11作品未開封！こんなセットは二度とない
中古品となるためご了承ください。

腱引き療法　JIDAIメソッド　手・手関節リハビリテーションDVD

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

シックスパッド SIXPAD Powersuit Lite Abs

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シックスパッド SIXPAD Powersuit Lite Abs

小峯秋二のソフトテニス進化論

ラディカルフィットネス　ファイドウ#45 CD/DVD
ブランド：SIXPADEMS使用部位：腹部、ウエストEMS形状：ベルト型電源：充電式 USBサイズ：Mサイズ購入時価格：38800円2021年12月12日通販にて購入しました。使用していない期間もあり、状態は良い方かと思います。直近で数回利用しましたが問題なく動作しているのを確認してあります。中古品となるためご了承ください。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

(税込) SIXPAD シックスパッド Powersuit Abs Lite スポーツ/フィットネス

34分钟前

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¥22,000 ¥12,320

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