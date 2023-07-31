(税込) SIXPAD シックスパッド Powersuit Abs Lite スポーツ/フィットネス

ブランド：SIXPAD

腱引き療法 JIDAIメソッド 手・手関節リハビリテーションDVD

EMS使用部位：腹部、ウエスト

シックスパッド SIXPAD Powersuit Lite Abs

EMS形状：ベルト型

小峯秋二のソフトテニス進化論

電源：充電式 USB

ラディカルフィットネス ファイドウ#45 CD/DVD

サイズ：Mサイズ

★PRIDE49作品61ディスク 激レア11作品未開封！こんなセットは二度とない

購入時価格：38800円

腱引き療法 JIDAIメソッド 手・手関節リハビリテーションDVD



シックスパッド SIXPAD Powersuit Lite Abs

2021年12月12日通販にて購入しました。

小峯秋二のソフトテニス進化論

使用していない期間もあり、状態は良い方かと思います。直近で数回利用しましたが問題なく動作しているのを確認してあります。

ラディカルフィットネス ファイドウ#45 CD/DVD



★PRIDE49作品61ディスク 激レア11作品未開封！こんなセットは二度とない

中古品となるためご了承ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド：SIXPADEMS使用部位：腹部、ウエストEMS形状：ベルト型電源：充電式 USBサイズ：Mサイズ購入時価格：38800円2021年12月12日通販にて購入しました。使用していない期間もあり、状態は良い方かと思います。直近で数回利用しましたが問題なく動作しているのを確認してあります。中古品となるためご了承ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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