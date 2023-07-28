安価 値下げ　リタライフ Ver.2 水素風呂⑨ 美容機器

水素風呂 リタライフ Ver.2

ミーゼ スカルプリフト セール

メンテナンス済み 新品未使用です。

専用のため 該当の方以外はご遠慮ください



美容機器 ESTHE TWIN MESO 500 エステツイン メソ 500



Y&A様専用 レイボーテ

バージョン2はバージョン1に比べて水素の発生量も約2倍

YA-MAN フォトプラス ハイパー Gold HRF-11N【新品・未使用】

医療や美容業界で話題の水素風呂が、自宅のお風呂で簡単に楽しめます。

MNさん専用



ナリス 美顔器✴︎ 美品！

★提供内容

【6/5(月)まで特価】CHOUOHC THEMORPHO 美顔器

・本体、電極パーツ、電源コード

【専用】ヤーマン メディリフトプラス EPM-18BB 正規品 美品

本体 幅185mm×奥行き185mm×高さ304mm

プロフェッショナルなエステサロン仕様❣有効成分を皮膚深部に浸透拡散♪❤美顔器

電極パーツ 3m 電源コード 1.8m

ブラウン 脱毛器

重量：本体 約2.05㎏ 電極パーツ 約305g

メーカー正規品‼️サイエンス ミラブルZERO 早い物勝ち‼️

電源：AC100～240V 50／60Hz

パナソニック 美顔器 RF(ラジオ波) コードレス シルバー EH-SR72-S

消費電力：72W

【ヤーマン正規品】メディリフトプラス セラムセット YA-MAN 新品未開封品

・メンテナンス用クエン酸

KE-NON ケノンVer.8.4

・取り扱い説明書

美品✩Panasonic EH-CSA9A-P 美容器 ナノケア

・正規品、LSから始まるシリアルナンバー（ver2の番号体系）有り

美顔器 YA−MAN HDS100B お値下げ品

・定価29万円（税込み）

1年間補償付き！２個水素温風呂 水素浴 全身水素 リタライフ温熱足湯桶付き02

・保証期間が切れている為、保証なし

トリア パーソナルレーザー脱毛器 4X



【5日間限定30%割引】MYTREX EMS HEADSPA



【美品】ヤーマンレイボーテヴィーナス STA-209L



ウメコ様専用！！STYLIFT（スタイリフト）

★注意事項

[未開封新品]ドクターエア REG-04 GREEN

・【メーカーにてメンテナンス済、事前検査済、動作確認済】

ReFa BEAUTECH RAISE White RE-AA02A

・送付後の返品には応じられませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

リファ ビューテック グレイス ヘッドスパ



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#水素風呂

リファ ファインバブルS ReFa FINE BUBBLE S マイクロバブル

#リタライフ

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#リタライフVer.2

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

水素風呂 リタライフ Ver.2 メンテナンス済み 新品未使用です。バージョン2はバージョン1に比べて水素の発生量も約2倍医療や美容業界で話題の水素風呂が、自宅のお風呂で簡単に楽しめます。★提供内容・本体、電極パーツ、電源コード 本体 幅185mm×奥行き185mm×高さ304mm 電極パーツ 3m 電源コード 1.8m 重量：本体 約2.05㎏ 電極パーツ 約305g 電源：AC100～240V 50／60Hz 消費電力：72W・メンテナンス用クエン酸・取り扱い説明書・正規品、LSから始まるシリアルナンバー（ver2の番号体系）有り・定価29万円（税込み）・保証期間が切れている為、保証なし ★注意事項・【メーカーにてメンテナンス済、事前検査済、動作確認済】・送付後の返品には応じられませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。#水素風呂#リタライフ#リタライフVer.2

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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