安価 値下げ　リタライフ Ver.2 水素風呂⑨ 美容機器

水素風呂 リタライフ Ver.2
ミーゼ スカルプリフト セール
メンテナンス済み 新品未使用です。
専用のため 該当の方以外はご遠慮ください
美容機器 ESTHE TWIN MESO 500 エステツイン メソ 500
Y&A様専用 レイボーテ
バージョン2はバージョン1に比べて水素の発生量も約2倍
YA-MAN フォトプラス ハイパー Gold HRF-11N【新品・未使用】
医療や美容業界で話題の水素風呂が、自宅のお風呂で簡単に楽しめます。
MNさん専用
ナリス 美顔器✴︎ 美品！
★提供内容
【6/5(月)まで特価】CHOUOHC THEMORPHO 美顔器
・本体、電極パーツ、電源コード
【専用】ヤーマン メディリフトプラス EPM-18BB 正規品 美品
本体 幅185mm×奥行き185mm×高さ304mm
プロフェッショナルなエステサロン仕様❣有効成分を皮膚深部に浸透拡散♪❤美顔器
電極パーツ 3m 電源コード 1.8m
ブラウン 脱毛器
重量：本体 約2.05㎏ 電極パーツ 約305g
メーカー正規品‼️サイエンス ミラブルZERO 早い物勝ち‼️
電源：AC100～240V 50／60Hz
パナソニック 美顔器 RF(ラジオ波) コードレス シルバー EH-SR72-S
消費電力：72W
【ヤーマン正規品】メディリフトプラス セラムセット YA-MAN 新品未開封品
・メンテナンス用クエン酸
KE-NON ケノンVer.8.4
・取り扱い説明書
美品✩Panasonic EH-CSA9A-P 美容器 ナノケア
・正規品、LSから始まるシリアルナンバー（ver2の番号体系）有り
美顔器 YA−MAN HDS100B お値下げ品
・定価29万円（税込み）
1年間補償付き！２個水素温風呂 水素浴 全身水素 リタライフ温熱足湯桶付き02
・保証期間が切れている為、保証なし
トリア パーソナルレーザー脱毛器 4X
【5日間限定30%割引】MYTREX EMS HEADSPA
【美品】ヤーマンレイボーテヴィーナス STA-209L
ウメコ様専用！！STYLIFT（スタイリフト）
★注意事項
[未開封新品]ドクターエア REG-04 GREEN
・【メーカーにてメンテナンス済、事前検査済、動作確認済】
ReFa BEAUTECH RAISE White RE-AA02A
・送付後の返品には応じられませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
リファ ビューテック グレイス ヘッドスパ
リファ シャワーヘッド
#水素風呂
リファ ファインバブルS ReFa FINE BUBBLE S マイクロバブル
#リタライフ
FacePump Premium フェイスポンプ プレミアム
#リタライフVer.2
YA-MAN ヤーマン キャビスパ360
ヤーマン全身脱毛器
メディリフト＋
【アキ（プロフ読 必須）】様専用 バイオプトロン
水素風呂 リタライフ Ver.2 メンテナンス済み 新品未使用です。バージョン2はバージョン1に比べて水素の発生量も約2倍医療や美容業界で話題の水素風呂が、自宅のお風呂で簡単に楽しめます。★提供内容・本体、電極パーツ、電源コード 本体 幅185mm×奥行き185mm×高さ304mm 電極パーツ 3m 電源コード 1.8m 重量：本体 約2.05㎏ 電極パーツ 約305g 電源：AC100～240V 50／60Hz 消費電力：72W・メンテナンス用クエン酸・取り扱い説明書・正規品、LSから始まるシリアルナンバー（ver2の番号体系）有り・定価29万円（税込み）・保証期間が切れている為、保証なし ★注意事項・【メーカーにてメンテナンス済、事前検査済、動作確認済】・送付後の返品には応じられませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。#水素風呂#リタライフ#リタライフVer.2