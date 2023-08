✅人気爆発 ゴッドセレクションのTシャツ

✅商品情報

GOD SELECTION ゴッドセレクション トリプルエックス XXX

著名人の写真を加工したグラフィックと

「xxx」の目隠しがミステリアスなデザインで大ブレーク

即日完売のモデルが多発していて、もっとも入手困難な東京ブランドです。

最上級のオリジナルコットン

三代目J Soul Brothersのメンバーや木村拓哉さんも愛用する

・色柄: 黒 ブラック

・サイズ表記: L

・素材:綿 100%

・状態:良好です。美品です。

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:68

身幅:52

肩幅:47

袖丈:23

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅フォロー割でお得に購入頂けます

詳細はプロフィールをご覧下さい

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

0477

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

