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格安販売の リカちゃん様専用　大倉メグミ FR 2枚　晴朗の乙女　レェナ カードファイト!! ヴァンガード

商品の説明

メグミ　ヴァンガード
【期間限定値下げ】バヴサーガラデッキ
ストイケイア　引トリガー
ヴァンガード ヴァンガードzero 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン
ヴァンガード　VG
英雄激突 ケテルサンクチュアリ RRR/RR/R/C 4コン
ドラゴンエンパイア　ダークステイツ
② ヴァンガード 学園の綺羅星 オリヴィア SP×4枚 バラ売り可能。
リリカルモナステリオ
ヴァンガード ドラジュエルド デッキパーツ
ケテルサンクチュアリ　ブラントゲート　ストイケイア
【Ｇスタン】蒼波 デッキ50枚 + Gゾーン16枚
かげろう　たちかぜ　むらくも
ヴァンガード 魔宝竜 ドラジュエルド DSR 3枚
ぬばたま　なるかみ　ロイヤルパラディン
ヴァンガード ウィリスタ　デッキ
シャドウパラディン　ゴールドパラディン
ヴァンガード 加州清光　デッキ　調整パーツ付
オラクルシンクタンク　エンジェルフェザー
ヴァンガード 輝き満ちる光彩 ウィリスタ　FFR
ジェネシス　ペイルムーン
リカちゃん様専用　大倉メグミ FR 2枚　晴朗の乙女　レェナ
ダークイレギュラーズ　スパイクブラザーズ
オペレート フライ ハイツ RRR ヴァンガード
ギアクロニクル　グレートネイチャー
バディファイト　ヒロインデッキ
ネオネクタール　メガコロニー
ここからは実験の先 4枚セット
アクアフォース　バミューダ△
魔忍竜シラヌイ朧　箔押文字1枚　SP3枚　ストライドデッキセット　シラヌイ向け
グランブルー　ノヴァグラップラー
蒼砲竜 インレットパルス·ドラゴン SP 4枚
リンクジョーカー　ディメンジョンポリス

ヴァンガード 深謀の聖騎士 サージェス 4枚 RRR ③

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
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格安販売の リカちゃん様専用　大倉メグミ FR 2枚　晴朗の乙女　レェナ カードファイト!! ヴァンガード

32分钟前

格安販売の リカちゃん様専用　大倉メグミ FR 2枚　晴朗の乙女　レェナ カードファイト!! ヴァンガード

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