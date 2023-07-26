格安販売の リカちゃん様専用　大倉メグミ FR 2枚　晴朗の乙女　レェナ カードファイト!! ヴァンガード

メグミ ヴァンガード
【期間限定値下げ】バヴサーガラデッキ
ストイケイア 引トリガー
ヴァンガード ヴァンガードzero 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン
ヴァンガード VG
英雄激突 ケテルサンクチュアリ RRR/RR/R/C 4コン
ドラゴンエンパイア ダークステイツ
② ヴァンガード 学園の綺羅星 オリヴィア SP×4枚 バラ売り可能。
リリカルモナステリオ
ヴァンガード ドラジュエルド デッキパーツ
ケテルサンクチュアリ ブラントゲート ストイケイア
【Ｇスタン】蒼波 デッキ50枚 + Gゾーン16枚
かげろう たちかぜ むらくも
ヴァンガード 魔宝竜 ドラジュエルド DSR 3枚
ぬばたま なるかみ ロイヤルパラディン
ヴァンガード ウィリスタ デッキ
シャドウパラディン ゴールドパラディン
ヴァンガード 加州清光 デッキ 調整パーツ付
オラクルシンクタンク エンジェルフェザー
ヴァンガード 輝き満ちる光彩 ウィリスタ FFR
ジェネシス ペイルムーン
リカちゃん様専用 大倉メグミ FR 2枚 晴朗の乙女 レェナ
ダークイレギュラーズ スパイクブラザーズ
オペレート フライ ハイツ RRR ヴァンガード
ギアクロニクル グレートネイチャー
バディファイト ヒロインデッキ
ネオネクタール メガコロニー
ここからは実験の先 4枚セット
アクアフォース バミューダ△
魔忍竜シラヌイ朧 箔押文字1枚 SP3枚 ストライドデッキセット シラヌイ向け
グランブルー ノヴァグラップラー
蒼砲竜 インレットパルス·ドラゴン SP 4枚
リンクジョーカー ディメンジョンポリス
ヴァンガード 深謀の聖騎士 サージェス 4枚 RRR ③
メグミ ヴァンガードストイケイア 引トリガーヴァンガード VGドラゴンエンパイア ダークステイツリリカルモナステリオケテルサンクチュアリ ブラントゲート ストイケイアかげろう たちかぜ むらくもぬばたま なるかみ ロイヤルパラディンシャドウパラディン ゴールドパラディンオラクルシンクタンク エンジェルフェザージェネシス ペイルムーンダークイレギュラーズ スパイクブラザーズギアクロニクル グレートネイチャーネオネクタール メガコロニーアクアフォース バミューダ△グランブルー ノヴァグラップラーリンクジョーカー ディメンジョンポリス