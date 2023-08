■■ 仕様 ■■

■■ 仕様 ■■iPad Pro 9.7インチ 32GB Wi-Fiモデルシリアル番号: DMPTK16QH1MC利用制限なし 残債なし本体色:シルバー初期化・アクティベーションロック解除済み契約不要でWi-Fi環境下すぐお使いいただきます。■■ 商品状態 ■■店舗で展示用として2週間ほど使用しました。その後会社倉庫で保管しておりました。外観に関しては、割れ、曲がりはなくコンデションは良好です。本体に目立ったキズがなく綺麗な状態です。画面に真っ白の状態で若干色むらが見受けられますが、目立つほどではなく使用には問題ありません。■■ 使用用途 ■■最新iOSバージョン16にアップデート済み到着後、WiFi環境があれば、サクサクお使いただきます。最新アプリでもインストールできます。勿論YouTube、Netflix、ゲーム等問題なく使用可能!お仕事用のwordやExcelなどのアプリをダウンロード済みです。永久に使用できます。■■ バッテリー■■バッテリー最大容量100 % 充電僅か6回■■ 付属品 ■■本体のみ■■ 発送 ■■ご入金後、1〜2以内発送させていただきます。購入後のキャンセルは不可とさせていただきますので、ご了承の上ご購入ください。どうぞ、よろしくお願いします。OS種類···iOS/iPad OSシリーズ···iPad pro画面サイズ···9〜9.9インチシリーズ···iPad pro世代···第1世代画面サイズ···9〜9.9インチ

