ご覧頂きありがとうございます。

感謝の意を込めて。

『衣服は持ち主の価値観や生き様を表現し、生きることの質を高めてくれる存在』

日常の中で個性やオリジナリティ、特別感を表現したいあなたへ。

他サイトにて完売しましたら

取下げますのでご了承下さい。

*∞*∞*∞*∞*∞*∞*∞*∞*∞*∞*

新品未使用品

タトラス*TATRAS

プルオーバー フーディー

タトラスジャパン正規品取扱品

KOEIA レディース

定価¥46,200-(tax込)

fabric

ボディ:ポリエステル74%コットン26%

リブ:ポリエステル95%

ナイロン4% ポリウレタン1%

生産国:made in Poland

SIZE:3

ゆき丈:83cm 身幅:58cm

着丈:60.5cm

item spec

身幅はゆったりと取って着丈は短い仕様のトレンド感のあるジャージーです。表、中、裏糸から構成される20Gのブリスタージャカードで、柄は幾何学柄とロゴを織り交ぜたオリジナルのランダム柄になっています。

ストレッチ製もあり、軽やかな着心地です。

*∞*∞*∞*∞*∞*∞*∞*∞*∞*∞*

モンクレール,カナダグースなどの有名ブランドを超える良質素材を使用したダウンです。

TATRAS(タトラス)正規品であることを証明するGuaranteecardが付属しています。

※TATRASハンガーは別途+¥1500

より高い品質にこだわったプロダクトで人気を博しています。

タトラス

TATRAS

ダウン

パーカー

プルオーバー

スウェット

イタリア

デニム

カジュアル

ドレス

軽量

高機能

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···その他

タイプ···プルオーバー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タトラス 商品の状態 新品、未使用

