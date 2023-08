バイオハザード BIOHAZARD 5周年限定 スティーブ・バーンサイド デニムシャツ Lサイズ ネイビー 公式グッズ コードベロニカ

カプコン公式

バイオハザード コードベロニカ 5周年限定

スティーブ デニムシャツ

ROCKFORT PRISON

267

STEVE

コードベロニカよりスティーブが着ていた

シャツをモチーフにしたデニムシャツです。

レア物

希少

ファン必見アイテム

サイズ表記は『L』

実寸

着丈75cm

身幅57cm

肩幅49cm

素人採寸の為若干の相違ございます。

若干、バックプリントの色が、移染しています。

目立ったダメージやヨゴレはございません。

古着にご理解いただける方よろしくお願いいたします。

20230611

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カプコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カプコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

