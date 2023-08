【限定販売】 ディズニー　ランドorシー　ペアチケット　引換券 遊園地/テーマパーク

閲覧いただきありがとうございます。

ディズニー ランドorシー ペアチケット 引換券

遊園地/テーマパーク···東京ディズニーランド

東京ディズニーランドもしくはディズニーシーのペアチケット引換券です。(1dayパスポート2枚引換ハガキ)

いずれかのペアチケットと交換できます。

ハガキの有効期限はありません。

数年前に手に入れましたが、行く機会がなく…当時はディズニーに行く20日前にハガキ投函でしたが現在は30日前に投函が必要のようです。

【注意事項】

こちらは引換券ですので、事前に入場券と引き換える必要があります。

※ご購入前に購入ご希望者ご自身で一度クラスタのサイトでお申し込み方法の確認をいただいてから購入をお願いします。

※「幹事さんお助け倶楽部 Q&A」で検索していただくと申し込みについてご確認いただけます。

ハガキ、説明の紙のみを送ります。

安心のメルカリ便です★

以上をご理解のうえ、ご購入ください。

遊園地/テーマパーク···東京ディズニーランド

枚数···2枚

利用券の特徴···1日券

