【超目玉枠】 BRAVIA SONY 52インチ ジャンク テレビ

種類···液晶テレビ

【すぐにご視聴可能です】 SONY 32V型 液晶テレビ KDL-32J5

ご覧いただきありがとうございます。

AQUOS 50V型 4K チューナー内蔵 液晶 テレビ

ご不明点がありましたらご連絡ください。

2T 早い者勝ち Blu-ray一体テレビ 32インチ 最新21年モデル



東芝 32インチ 液晶テレビ

■状態

オリオン48インチ DNX48-3BP

電源 問題なく電源ON可能

シャープ 70V型 クアトロン3D 液晶テレビ AQUOS LC-70XL9

音声 問題なく動作確認済み

Panasonic UN-19CFB10D ポータブルTV 中古

映像 悪くなったり、良くなったり

美品！シャープ 24V型液晶テレビ アクオス 2T-C24DE 2021年製

入力 特に問題なし。

TCL 32型スマートテレビAndroid 32S5200A 2022年製



‼️送料設置無料‼️ 1708番 TCL✨テレビ✨32D2900‼️



シャープ 32V液晶テレビ LC-32S5

■付属物

テレビ 32型 本体 新品 液晶テレビ TV 2K 32インチ 32WD2B

・リモコン

シャープ テレビ リモコン アクオス LC-32J9 インチ 型 セット 40

・電源コード

パナソニック 32V型 液晶テレビ TH-32D300 ハイビジョン 付属品付

・B-CASカード

壁掛けテレビ 東芝 REGZA 55Z700X タイムシフトマシン対応



Qriom 32V型ハイビジョンテレビ

※その他については付属いたしません。

アイホン AIPHONE WJ-4MED-T WJ-DA



送料込み BRAVIA SONY 65インチ テレビ KDL-65HX950



SHARP LED AQUOS J J9 LC-40J9-B



LED AQUOS LC-32H7 2012年製

■詳細仕様

LG 49SK8500PJA テレビ 49インチ 4K



SONY BRAVIA ブラビア 液晶テレビ 46インチ 格安 d497

SONY BRAVIA X1 KDL-52X1(B)

FUNAI・FL-32H2010 HDD内蔵 Wチューナー搭載 32V型テレビ

年式 2008年

いっちゃん様専用 LCD-V32BHR85

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

＊シャープ 液晶テレビ アクオス 40型 2016年製＊0120-1

DLNA対応有

LG 32インチ 32V 3Dメガネ テレビ 32LB6500 フルHD FHD

WEB CONTENT ACC

無線ＬＡＮ内蔵★２０１８年製 東芝 ＲＥＧＺＡ４０型テレビ

color: BLACK

SHARP AQUOS テレビ LC-19K30 モニター

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ対応

SONY BRAVIA 52インチ ジャンク

アスペクト比: 16:9

【未使用・未開封】TOSHIBA REGZA 24V34

アプリ対応: アプリ プリインストール

REGZA 75M540X [75インチ]ジャンク

イーサネット端子有

Panasonic 液晶テレビ 50型 TH-50C305 50インチ テレビ

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

SONY ソニー 液晶テレビ KDL- 55W920A 55V型 家電 F526

ハイビジョン対応: FULL HD

【6月18日まで】パナソニック32型液晶テレビVIERA TH-L32C50

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

HITACHI Wooo ZP05 L42-ZP05 日立 熊本

画素数クラス別(横): 1920−3839

【美品】 グリーンハウス 液晶テレビ GH-TV50DGE-BK 2022年製

画素数クラス別(縦): 1080−2159

即日受渡❣️SHARP 40型 Blu-ray&ハードディスク内蔵34500円

画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上

TCL 液晶テレビ 3255200A 32V型 2023年製 家電 F630

画面サイズ・クラス別4: 52インチ

軽量★TOSHIBA東芝★液晶テレビ32型

省エネ基準目標年度: 2008年度

TH-43EX600

電源タイプ: ACタイプ

TOSHIBA◯32型液晶テレビ◯LED REGZA◯32S7◯2013年製

高速液晶表示: 120ヘルツ

スピーカー付きテレビボード



SHARP液晶カラーテレビ LC32V5

できれば引き取り限定でお願いします。

【HDD付】 BRAVIA KDL-26EX420(W)

映像が乱れたりがあるのでジャンク扱いでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 52～60インチ ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

種類···液晶テレビご覧いただきありがとうございます。ご不明点がありましたらご連絡ください。■状態 電源 問題なく電源ON可能 音声 問題なく動作確認済み 映像 悪くなったり、良くなったり 入力 特に問題なし。■付属物 ・リモコン ・電源コード ・B-CASカード ※その他については付属いたしません。■詳細仕様SONY BRAVIA X1 KDL-52X1(B)年式 2008年BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有WEB CONTENT ACCcolor: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ対応アスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ プリインストールイーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 52インチ省エネ基準目標年度: 2008年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 120ヘルツできれば引き取り限定でお願いします。映像が乱れたりがあるのでジャンク扱いでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 52～60インチ ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

TOSHIBA 液晶テレビ REGZA 32インチ 2021年製 32S24HITACHI 液晶テレビ Wooo L43-H3 2016年製値下げ中‼️ミッキー&ミニー 16型DVD内蔵デジタルハイビジョンTV