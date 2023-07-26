【超目玉枠】 BRAVIA SONY 52インチ ジャンク テレビ

種類···液晶テレビ
【すぐにご視聴可能です】 SONY 32V型 液晶テレビ KDL-32J5
ご覧いただきありがとうございます。
AQUOS 50V型 4K チューナー内蔵 液晶 テレビ
ご不明点がありましたらご連絡ください。
2T 早い者勝ち Blu-ray一体テレビ 32インチ 最新21年モデル
東芝 32インチ 液晶テレビ
■状態
オリオン48インチ DNX48-3BP
電源 問題なく電源ON可能
シャープ 70V型 クアトロン3D 液晶テレビ AQUOS LC-70XL9
音声 問題なく動作確認済み
Panasonic UN-19CFB10D ポータブルTV 中古
映像 悪くなったり、良くなったり
美品！シャープ 24V型液晶テレビ アクオス 2T-C24DE 2021年製
入力 特に問題なし。
TCL 32型スマートテレビAndroid 32S5200A 2022年製
‼️送料設置無料‼️ 1708番 TCL✨テレビ✨32D2900‼️
シャープ 32V液晶テレビ LC-32S5
■付属物
テレビ 32型 本体 新品 液晶テレビ TV 2K 32インチ 32WD2B
・リモコン
シャープ テレビ リモコン アクオス LC-32J9 インチ 型 セット 40
・電源コード
パナソニック 32V型 液晶テレビ TH-32D300 ハイビジョン 付属品付
・B-CASカード
壁掛けテレビ 東芝 REGZA 55Z700X タイムシフトマシン対応
Qriom 32V型ハイビジョンテレビ
※その他については付属いたしません。
アイホン AIPHONE WJ-4MED-T WJ-DA
送料込み BRAVIA SONY 65インチ テレビ KDL-65HX950
SHARP LED AQUOS J J9 LC-40J9-B
LED AQUOS LC-32H7 2012年製
■詳細仕様
LG 49SK8500PJA テレビ 49インチ 4K
SONY BRAVIA ブラビア 液晶テレビ 46インチ 格安 d497
SONY BRAVIA X1 KDL-52X1(B)
FUNAI・FL-32H2010 HDD内蔵 Wチューナー搭載 32V型テレビ
年式 2008年
いっちゃん様専用 LCD-V32BHR85
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
＊シャープ 液晶テレビ アクオス 40型 2016年製＊0120-1
DLNA対応有
LG 32インチ 32V 3Dメガネ テレビ 32LB6500 フルHD FHD
WEB CONTENT ACC
無線ＬＡＮ内蔵★２０１８年製 東芝 ＲＥＧＺＡ４０型テレビ
color: BLACK
SHARP AQUOS テレビ LC-19K30 モニター
アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ対応
SONY BRAVIA 52インチ ジャンク
アスペクト比: 16:9
【未使用・未開封】TOSHIBA REGZA 24V34
アプリ対応: アプリ プリインストール
REGZA 75M540X [75インチ]ジャンク
イーサネット端子有
Panasonic 液晶テレビ 50型 TH-50C305 50インチ テレビ
ディスプレイタイプ: LCD(液晶)
SONY ソニー 液晶テレビ KDL- 55W920A 55V型 家電 F526
ハイビジョン対応: FULL HD
【6月18日まで】パナソニック32型液晶テレビVIERA TH-L32C50
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有
HITACHI Wooo ZP05 L42-ZP05 日立 熊本
画素数クラス別(横): 1920−3839
【美品】 グリーンハウス 液晶テレビ GH-TV50DGE-BK 2022年製
画素数クラス別(縦): 1080−2159
即日受渡❣️SHARP 40型 Blu-ray&ハードディスク内蔵34500円
画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上
TCL 液晶テレビ 3255200A 32V型 2023年製 家電 F630
画面サイズ・クラス別4: 52インチ
軽量★TOSHIBA東芝★液晶テレビ32型
省エネ基準目標年度: 2008年度
TH-43EX600
電源タイプ: ACタイプ
TOSHIBA◯32型液晶テレビ◯LED REGZA◯32S7◯2013年製
高速液晶表示: 120ヘルツ
スピーカー付きテレビボード
SHARP液晶カラーテレビ LC32V5
できれば引き取り限定でお願いします。
【HDD付】 BRAVIA KDL-26EX420(W)
映像が乱れたりがあるのでジャンク扱いでお願いします。
TOSHIBA 液晶テレビ REGZA 32インチ 2021年製 32S24
商品の情報
|商品のサイズ
|52～60インチ
|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|傷や汚れあり
HITACHI 液晶テレビ Wooo L43-H3 2016年製
値下げ中‼️ミッキー&ミニー 16型DVD内蔵デジタルハイビジョンTV
種類···液晶テレビご覧いただきありがとうございます。ご不明点がありましたらご連絡ください。■状態 電源 問題なく電源ON可能 音声 問題なく動作確認済み 映像 悪くなったり、良くなったり 入力 特に問題なし。■付属物 ・リモコン ・電源コード ・B-CASカード ※その他については付属いたしません。■詳細仕様SONY BRAVIA X1 KDL-52X1(B)年式 2008年BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有WEB CONTENT ACCcolor: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ対応アスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ プリインストールイーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 52インチ省エネ基準目標年度: 2008年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 120ヘルツできれば引き取り限定でお願いします。映像が乱れたりがあるのでジャンク扱いでお願いします。
商品の情報
|商品のサイズ
|52～60インチ
|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|傷や汚れあり