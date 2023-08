ご覧いただきありがとうございます^^

◆ブランド◆

・CHALLENGER (チャレンジャー)

◆アイテム◆

・デニムカバーオール

◆表記サイズ◆

・M

◆実寸(平置き)

・肩幅:約50cm

・身幅:約56cm

・着丈:約74cm

・袖丈:約67cm

・多少の誤差はご了承ください。

◆価格◆

・¥50,600

◆生産国◆

・日本製 MADE IN JAPAN

◆カラー◆

・インディゴ

※ 色味はスマホなどの画面の設定やモニターの種類により多少異なる場合があります。

◆着画モデル◆

・身長175cm体重59kg

◆状態◆

・未使用に近い状態

◆その他◆

・ご購入後、当日〜翌日発送を心がけています。諸事情により遅れる際は取引メッセージにてお知らせいたします。

・宜しければプロフをお読みいただいてからご検討下さい。

・最後までご覧いただきありがとうございました^^

I2-42

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャレンジャー 商品の状態 未使用に近い

