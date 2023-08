でおすすめアイテム。 【今週末限定セール】ヴァレンティノ　Valentino スニーカー スニーカー

⚠️今週末限定のセールですので週明けには元の価格に戻します。

未使用NB最高傑作M1400TN 30cm

ご覧いただきありがとうございます。

Valentino GARAVANI

ヴァレンティノ ガラヴァーニ バレンチノ ヴァレンチノ

バックネット パンチング レザー スニーカー

■商品詳細

パンチングされたブランドの「V」ロゴが目を引く一品。カジュアルライクの中にもドレッシーなロックスタッズが踵部分に飾られています。

■COLOR 色

ホワイト系

■SIZE サイズ

44(29cm)

7〜8回ほど着用しましたが美品となります。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 やや傷や汚れあり

