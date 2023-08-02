【お気にいる】 《レア》adidas アディダス　トラックジャケット☆s ネイビー　紺 ジャージ

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★商品名
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★ポイント
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★状態
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★色
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★サイズ
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商品の情報
商品のサイズ
S
ブランド
アディダスオリジナルス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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数ある商品の中から『古着屋857！』を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)ヴィンテージ商品を中心に出品しております♪ また、お得なフォロー割引きしております！◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです！☆10,000円以上→300円引き☆9,999円以下→200円引き☆5,000円以下→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！ 他にも色々アイテム有りますのでこちらをご覧下さい‼︎#古着屋857！ ★商品名 アディダスのトラックジャケット！★ポイント 人気のアディダストラックジャケット♪ Sサイズです、小柄な女性ならユルダボで着れます！ イエローのラインがカワイイです♪ ★状態 古着ですが目立った汚れ・キズ等無くまだまだ着れます★色 ネイビー 紺★サイズ S 〈身丈65㎝ 身幅47㎝ 肩幅43㎝ 袖丈63㎝〉 ★ヴィンテージ・古着が好きな方是非ご検討下さいʕ⁎̯͡⁎ʔ 送料無料・即買いOKです！★最後まで閲覧頂きありがとうございました♪ AD-30-(80)
商品の情報
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ブランド
アディダスオリジナルス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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375
41分钟前
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(税込) 送料込み
5
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商品の情報
カテゴリー
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トップス
ジャージ
《レア》adidas アディダス トラックジャケット☆s ネイビー 紺
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
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350
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