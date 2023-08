特徴···プロモーションカード(PR)

ポケカ ミュウ ロストリンク 良品

<収録>

長場雄氏描き下ろし

「イーブイ」「シャワーズ」「サンダース」「ブースター」「エーフィ」「ブラッキー」「リーフィア」「グレイシア」「ニンフィア」 全9種 プロモカードパック

以上9点になります。

〇ニトリル手袋にて開封後すぐに二重スリーブに入れて、暗所にある除湿庫にて湿度管理をしながら保管しています。

〇素人検品ですので状態は画像にて確認をお願いします。

〇カードはプレー用を推奨しています。

〇発送は折れ、防水対策を行います。

〇購入後のキャンセルはご遠慮ください。

〇すり替え防止の為返金、交換はできません。

〇おまけが入っている場合がありますが期待しないでください。

〇画像の写真追加や聞きたいことがあればコメントください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

