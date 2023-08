*ヤコブコーエン JACOB COHEN J688 OT:33513 裏地チェック コーデュロイ パンツ イタリア製 33 BJBC.D

◆商品説明◆

*状態*

中古のお品になります。

若干の使用感はございますが、目立つ汚れ等はなく、まだまだ十分着用いただけます。

腰パッチにベルト擦れが少しございます。

お色はブラウンが入った深緑系になります。

*JACOB COHEN 裏地チェック コーデュロイ パンツ イタリア製 33

*品質表示*

画像をご確認ください。

・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・

*サイズ*

表記サイズは33になります。必ず実寸もご確認下さい。

{平置き採寸}

・筒状態の箇所は×2をして下さい。

W 約44cm

股上 約24cm

わたり幅 約31.cm

股下 約82.5cm(内股の縫い目に沿って裾まで採寸)

裾幅 約18.5cm

尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。

◆発送について◆

追跡番号のある発送方法になります。

到着の日時指定は行いません。ご理解ください。

発送方法が変更になる場合がございます。m(__)m

***長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ***

*こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。

GHEA-92 めラヤ JAC-03 s

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヤコブコーエン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヤコブコーエン 商品の状態 やや傷や汚れあり

