2022年春の NikeWMNS Dunk Low Next Nature White Mint スニーカー

説明

NikeWMNS Dunk Low Next Nature White Mint

1985年に発売されて以来、スニーカーシーンを常にリードするナイキのダンクシリーズ。日本で2020年頃から再燃した空前のダンクブームによって新作が発売されるたびに争奪戦が繰り広げられ、入手困難なモデルも少なくない。履き心地の良さはもちろんだが、心を奪うデザイン性の高さがその人気を裏付ける。ダンクはストリートファッションの強力な武器として、一足は持っておきたいモデルの一つだ。

今回登場するのは、環境に配慮するナイキの取り組みの一環であるNext Nature(ネクスト ネイチャー)をベースにした一足。アッパーはホワイトとミントカラーによる人気のブロッキングで構成。インソールは存在感のあるネオンカラーを採用し、風車ロゴを配置した。どの角度から見てもスッキリとした仕上がりとなっており、足元を爽やかに飾ってくれる一足だ。

スニーカー型···ローカット

#nike

#dunk

#dunklow

#mint

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···スケートボード(スケボー)

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

