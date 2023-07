✅無言購入・即購入大歓迎

adidas Jeremy Scott 2012 S&S 音符 ジャージー



✅価格交渉いただいてもお返事までお日にちかかる場合があります

✅取り置き/専用は承ってません、全て購入先着順

70s〜

KEYROLAN表記があるので、70年代中期頃のモデルです。

右袖に1ヶ所の小さなほつれあり【写真8枚目】

全体的にコンディションは良く、首周りと袖のリブは伸びもなく、まだまだしっかりとした状態です。

小さいサイズは出てきますが、希少なサイズ表記Lの最高の条件です。

探してもなかなか出てこないので探していた方は是非!

【サイズ表記】L (XL相当)

実寸(平置き)

身幅 60

着丈 66

袖丈 ラグラン

#在原みゆ紀

#菅田将暉

#小松菜奈

#ヨンス

#常田大希

#柴田ひかり

#あいみょん

※写真にて全体の雰囲気や状態をご確認ください。

※商品はUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。

古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

