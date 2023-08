SHANTiiシャンティ★激レア★ムラジュン&松岡俊介着用★1997年最初期 ガーゼシャツ水色M★村上淳

SHANTiiシャンティ ムラジュン&松岡俊介着用 1997年最初期 ガーゼシャツ水色Mになります。

ムラジュンさんと松岡俊介さんが2人でデザイナーをしていた頃の1997年最初期のSHANTiiシャンティから発売された名作=ガーゼシャツ。

こちらは発売当時、人気ファッション雑誌『Boon(1999年4月号)』にて村上淳(ムラジュン)さん、松岡俊介さん、佐渡村健さん、ハルイチさんが着用されたもので、4色展開で発売され、店頭で即完売した超貴重なアイテムになります。

当時同じくSHANTiiシャンティから発売されたコーデュロイパンツなどと合わせたスタイリングは最高にカッコ良かったのを今でも鮮明に覚えています。

洗い掛かったような独特の風合いの非常に肌触りの良いガーゼ素材が使用されており、絶妙な雰囲気を纏わせてくれる激ヤバの1枚。

左胸にはSHANTiiシャンティではお馴染みのロウソク刺繍が施されており、さりげないお洒落を演出してくれます。

おそらく今後まず市場には出て来ない超絶レアな幻のアイテムだと思います。

こちらは発売当時に私自身が直接アンダーカバーのオンリーショップにて購入した正真正銘の本物ですので、ご安心ください。

今回はコレクション整理のための出品です。

探されていた方や気になった方はこの機会にぜひ!!

【SHANTii/シャンティ】

村上淳と松岡俊介がブランドを設立。

裏原ブランドとコラボアイテムを多く発表している。

その後、松岡俊介がシャンティから離れ、村上淳が1人でデザイナーを務める。

◇カラー◇

水色

◇品質◇

綿100%

◇付属品◇

なし

◇状態◇

10段階で7程度

※首回りや袖口、背中に薄っすらとしたよごれが見られますが、その他は特に目立ったダメージなどなく、比較的良い状態です。

◇表記サイズ◇

M

◇実寸サイズ◇

着丈:80

肩幅:45.5

身幅:48

袖丈:60

[単位cm]

※手作業での採寸のため多少の誤差はご了承ください。

カラー...ブルー

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

襟...レギュラーカラー

素材...コットン

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャンティ 商品の状態 やや傷や汚れあり

