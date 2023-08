BALANCE STREET WEAR BALANCE BRAND CRIME INC karl kani fubu PNB enyce pelle pelle johnny blaze SOHK COOGI LA GATE KNOBETTA southpole PHAT FARM IWGP ecko sean john ROCAWEAR HIPHOP RAP

●アイテム説明

90年代 ウェッサイ ローライダー ストリート ヒップホップブランド インドア INDOOR ORIGINAL コットン バギーパンツ ワークパンツ スケーターパンツ。

リアルチカーノ御用達ブランド、

高品質ワークパンツ、

ディッキーズの二倍程に厚い生地感、

必ずご納得頂けるクオリティかと思います(^-^)

●サイズ

表記サイズ 38×32 (大きめのサイズ感です、採寸をご確認くださいませ。)

全て平置きで

ウエスト 約48cm(96cm)

股下 約77cm

股上 約32.5cm

ワタリ幅 約39cm

裾幅 約24cm

※多少の誤差はご容赦下さいませ。

●状態

多少の使用感はあるかと思いますが特に目立つ傷や汚れはなく状態良好です。まだまだカッコ良くご着用頂けます(^-^)

⭐︎皆さまのご購入、お待ちしております☆

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

