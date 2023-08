Barbie The Tale of Peter Rabbit 12" Doll and Story Booklet

1997年ピーターラビットシリーズのバービー人形です。

箱にシール跡、切れ目のある箇所がありますので

画像のご確認、ご了承をお願い致します。

お好きな方に引き取って頂けましたら幸いです!

⭐︎即購入•無言購入OK!

#ピーターラビット#バービー#バービー人形#barbie#peterrabbit#コレクター#コレクション#レア#トイ#おもちゃ#人形#テイルオブピーターラビット#ドールアンドストーリーブックレット#booklet#輸入#アメリカ#うさぎ#1997

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

