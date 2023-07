------------------------------------------------

ルカ1 luka1 PF



------------------------------------------------

●サイズ 28.5cm

●カラー グレー

●定価 14,300円

各サイズ販売しております。

★サイズ選びの参考に★

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

参考までですが私の場合

以下の条件で靴を選んでおります。

・普段履きはゆとり有り派

・スポーツ用はジャストフィット派

上記条件で

普段履きとする時

●エアフォース1は26.5や27.0

(26.0ちょいきつい)

(26.5ちょいゆとり)

(27.0ゆったり)

●エアマックス90は27.0

(26.5ちょいきつい)

(27.0ジャストフィット)

(27.5ゆったり)

で履きます。

こちらのエアマックスコマンドを履いたところ

26.5〜27.0なら

無理なく履ける感じでした。

26.0は入るけどキツい

27.5までいくと

縦が余り過ぎる

という感じです。

---------------------------------------------

NIKEエアジョーダンやエアフォース1 、adidasやその他ブランドのスニーカーやアパレル商品も出品しておりますのでぜひ一度ご覧ください。

↓↓

#ともっこ出品全商品はこちら

※当たり前ですが正規品(本物)しか取り扱っておりません。スニーカー鑑定士の鑑定ありのスニーカーサイトにも併売している商品ですので、安心してお買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

------------------------------------------------お値下げ交渉は承っておりません。お値下げ交渉コメントへのご返信はいたしかねますのでご了承ください。------------------------------------------------NIKE ナイキAIRMAX COMMAND エアマックス コマンド新品、未使用、正規品箱、タグ付き●サイズ 28.5cm●カラー グレー●定価 14,300円各サイズ販売しております。25.025.526.026.527.027.528.028.529.029.5↓↓↓#エアマックスコマンド他のサイズ(随時出品予定)★サイズ選びの参考に★↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓参考までですが私の場合以下の条件で靴を選んでおります。・普段履きはゆとり有り派・スポーツ用はジャストフィット派上記条件で普段履きとする時●エアフォース1は26.5や27.0(26.0ちょいきつい)(26.5ちょいゆとり)(27.0ゆったり)●エアマックス90は27.0(26.5ちょいきつい)(27.0ジャストフィット)(27.5ゆったり)で履きます。こちらのエアマックスコマンドを履いたところ26.5〜27.0なら無理なく履ける感じでした。26.0は入るけどキツい27.5までいくと縦が余り過ぎるという感じです。---------------------------------------------NIKEエアジョーダンやエアフォース1 、adidasやその他ブランドのスニーカーやアパレル商品も出品しておりますのでぜひ一度ご覧ください。↓↓#ともっこ出品全商品はこちら※当たり前ですが正規品(本物)しか取り扱っておりません。スニーカー鑑定士の鑑定ありのスニーカーサイトにも併売している商品ですので、安心してお買い求め下さい。

