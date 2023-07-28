お気に入り sense AQUOS 5G ブラック SH-M17 4GB/64GB スマートフォン本体

不要になったので出品します。

iPhone 8 Plus Silver 64 GB SIMフリー 超美品



値下げなし⭐️iPhone 12 mini 128GB SIMフリージャンク

【商品名】

【美品】Galaxy S21 5G 256GB【SIMフリー】

AQUOS sense 5G 4GB/64GB SH-M17 ブラック

iPhone Xs Gold 64 GB SIMフリー 付属品あり



iPhone SE 128GB 第2世代 美品

【商品説明】

iPhoneSE2 (黒) SIMフリー 64GB カバーガラス＆ケース付き

・AQUOS初の5G対応SIMフリーモデル

【値下げ希少海外版 SIMフリー】無音シャンターiPhone 7 128 GB

スマートフォンAQUOS初となる5G対応のSIMフリーモデルです。

iPhone se3ミッドナイト64GB 未使用

LTEに加え、5Gの主要周波数（n77、n78、n79）にも対応し、幅広いネットワークでお使いいただけます。

Redmagic 8Pro (レッドマジック8プロ) 12/256

OSには、Google の最新OS Android 11を搭載しました。

Apple iPhone 11 (PRODUCT)RED 64GB SIMフリー

5G対応の高性能CPU「Qualcomm Snapdragon 690 5G mobile platform」を採用し、当社従来機比でCPU性能およびUFSストレージの読み込み速度を約2.4倍に向上。

iPhone XSmax 256GB スペースグレイ

5Gによる高速・大容量通信に加えて、アプリや各種機能のすばやい動作により、快適にご使用いただけます。

た〜さん専用 iPhone SE2 256GB (PRODUCTS) RED



Xperia 10 III SIMフリー ピンク

・4,570mAhの大容量バッテリーと約5.8インチIGZO液晶ディスプレイを搭載

最終値下 iPhone 12 proパシフィックブルー 128GB SIMフリー

4,570mAhの大容量バッテリーと、省エネ性能に優れた約5.8インチIGZO液晶ディスプレイを搭載。5Gの高速通信と1週間の電池持ちを両立しました。動画であれば、12時間以上の連続再生が可能です。

Redmi Note 10T アジュールブラック

手に馴染んで持ちやすい横幅約71mmのコンパクトサイズも実現しています。

iPhone 12 mini ホワイト 64 GB simフリーSoftbank



iPhone XR 64ギガ レッド 本体のみ

・「テザリングオート」など、5Gの高速・大容量通信を活かす新機能を搭載

iPhone 11 グリーン 128 GB au

5Gによる高速・大容量通信を活かす新機能を搭載。「テザリングオート」は、自宅にいるときだけテザリングを自動でONにするので、自宅のパソコンやタブレット端末などをテザリングでインターネットに接続する方に便利です。

【美品】iPhone XS MAX 64GB



【Yuichi様専用 】iPhone 8 Plus 64 GB SIMフリー

写真を4枚ほど撮りましたが、特に傷は見られませんでした。（写真参照）

Xiaomi Redmi Note 10T

透明なクリアケースをお付けします。

【格安美品】iPhone 8 64GB simフリー本体 308

液晶保護フィルムも貼ったままお付けします！

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すぐご利用いただけます！

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7417【早い者勝ち】iPhone8 64GB SIMフリー☆

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Galaxy S22 Ultra 512GB グリーン SIMフリー【A級美品】

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商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 未使用に近い

不要になったので出品します。【商品名】AQUOS sense 5G 4GB/64GB SH-M17 ブラック【商品説明】・AQUOS初の5G対応SIMフリーモデルスマートフォンAQUOS初となる5G対応のSIMフリーモデルです。LTEに加え、5Gの主要周波数（n77、n78、n79）にも対応し、幅広いネットワークでお使いいただけます。OSには、Google の最新OS Android 11を搭載しました。5G対応の高性能CPU「Qualcomm Snapdragon 690 5G mobile platform」を採用し、当社従来機比でCPU性能およびUFSストレージの読み込み速度を約2.4倍に向上。5Gによる高速・大容量通信に加えて、アプリや各種機能のすばやい動作により、快適にご使用いただけます。・4,570mAhの大容量バッテリーと約5.8インチIGZO液晶ディスプレイを搭載4,570mAhの大容量バッテリーと、省エネ性能に優れた約5.8インチIGZO液晶ディスプレイを搭載。5Gの高速通信と1週間の電池持ちを両立しました。動画であれば、12時間以上の連続再生が可能です。手に馴染んで持ちやすい横幅約71mmのコンパクトサイズも実現しています。・「テザリングオート」など、5Gの高速・大容量通信を活かす新機能を搭載5Gによる高速・大容量通信を活かす新機能を搭載。「テザリングオート」は、自宅にいるときだけテザリングを自動でONにするので、自宅のパソコンやタブレット端末などをテザリングでインターネットに接続する方に便利です。写真を4枚ほど撮りましたが、特に傷は見られませんでした。（写真参照）透明なクリアケースをお付けします。液晶保護フィルムも貼ったままお付けします！すぐご利用いただけます！もし写真希望の場合はお気軽にコメントどうぞ！24時間以内に発送します！よろしくお願いします。

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Apple iPhone 11 ブラック 64 GB docomoiPhone 64 GB アイフォン10 本体【美品】iPhone 11 64GB white simロックなし 残債なしkyv47 UQ mobile BASIOiPhone11pro 500GB SIMフリー シルバー バッテリー交換済OPPO オッポ A55s 5G（ブラック）シュリンク未開封