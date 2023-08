スペシャル。

博物館級のヴィンテージ。

Spike Lee(スパイク・リー)監督の40acres(フォーティー・エーカーズ)謹製。

Malcom X World Tour(マルコムX・ワールド・ツアー/撮影旅行)のキャスト&クルー用スタジアム・ジャンパー。

USのコレクターが市場価値4000〜5000ドルと自慢する逸品。

ダメージほぼなし。ミント・コンディション。

価値の分かる方はチェックしてみて下さい。

大人の服好き、映画好き、オールドスクールやヒップホップが好きな方、吉祥寺The Apartment(ジ・アパートメント)や渋谷GROW AROUND(グロウアラウンド)、Supreme(シュプリーム)やTROOP(トゥループ)など好きな方にもオススメです!

90s★スパイクリー spike lee 40acres エーカーズ マルコムX

USサイズ XL

袖丈61cm

・今の一般的な日本サイズならXL以上。2XL〜3XLぐらいあると思います。

・とてもゆったりとしたボックスシルエットです。

・ボディは40a & a mule 御用達のBeaver Roots Canada社。

・高品質なカナダ製。

着用感、ダメージほぼありません。

・アルコールで拭いてあります。清潔な状態です。

☆☆☆☆☆送料無料☆☆☆☆☆

☆ hiphop 日本語ラップ ヒップホップ 世田谷ベース 又吉直樹 YouTube 90s

90's、レアブランド出品してます!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

スペシャル。博物館級のヴィンテージ。Spike Lee(スパイク・リー)監督の40acres(フォーティー・エーカーズ)謹製。Malcom X World Tour(マルコムX・ワールド・ツアー/撮影旅行)のキャスト&クルー用スタジアム・ジャンパー。USのコレクターが市場価値4000〜5000ドルと自慢する逸品。ダメージほぼなし。ミント・コンディション。価値の分かる方はチェックしてみて下さい。大人の服好き、映画好き、オールドスクールやヒップホップが好きな方、吉祥寺The Apartment(ジ・アパートメント)や渋谷GROW AROUND(グロウアラウンド)、Supreme(シュプリーム)やTROOP(トゥループ)など好きな方にもオススメです!USサイズ XL肩幅61cm身幅74cm着丈67cm袖丈61cm・今の一般的な日本サイズならXL以上。2XL〜3XLぐらいあると思います。・とてもゆったりとしたボックスシルエットです。・ボディは40a & a mule 御用達のBeaver Roots Canada社。・高品質なカナダ製。・海外規格。並行輸入品。・marc ecko(マーク・エコー)による再発、近年の復刻ではありません。1990年製のオリジナルです。着用感、ダメージほぼありません。・アルコールで拭いてあります。清潔な状態です。☆☆☆☆☆送料無料☆☆☆☆☆☆ hiphop 日本語ラップ ヒップホップ 世田谷ベース 又吉直樹 YouTube 90s90's、レアブランド出品してます!#rarewear を押してページをご覧ください!↓↓↓

