カセット、メモリーカード、純正充電器、持ち運びケース、外箱全部付きです!!

画面&背面フィルム貼り付け済み。画面フィルムは予備もお付けします!

「PlayStation®Vita(PCH-2000シリーズ) Wi-Fiモデル シルバー PCH-2000 ZA25」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

定価: ¥ 18980

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStationVita #PlayStation_Vita #PSVita #PS_Vita

メモリーカード4GB

予備として生産終了直前に買いましたが、運がいいことに1台目がまだまだ現役なので出品します!かなり綺麗な部類で、いわゆる美品だとは思いますが、あくまで中古品です!

1台目を親戚に貸した際、一週間くらいシリコンカバーをつけて初代プレステのFFを遊びましたが、それ以外には使ってません。キズも多少ついているので、ご理解の上ご購入ください。

もっとズームで見たい等、リクエストあればご連絡ください。トラブル防止の為、動作確認と写真撮影を済ませてから発送します!

箱やカセット、カバーなど不要でしたらお申し付けください。送料200〜500円程度お値下げできるかもしれません。

カセット(3つ)

ガンダムブレイカー1

ガンダムブレイカー2

太鼓の達人Vバージョン

発送方法はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便(どちらも匿名配送)を予定しています。発送する箱のサイズによって変えますので何卒ご了承くださいませ。

商品の情報 ブランド プレイステーションヴィータ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

