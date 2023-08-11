選ぶなら MARK&LONA ナイロンジャケット ナイロンジャケット

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平置き実寸。素人採寸。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド マークアンドロナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブルーMARK&LONA マークアンドロナナイロンジャケット スカル 迷彩 カモフラ ○季節感春・夏○サイズサイズ（Mサイズ）身幅50cm着丈72cm平置き実寸。素人採寸。○状態購入後、あまり着ないまま保管していました。状態は良いと思います。○カラーネイビー&ブルー#MARKLONA#マークアンドロナ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マークアンドロナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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