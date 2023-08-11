選ぶなら MARK&LONA ナイロンジャケット ナイロンジャケット

カラー···ブルー
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○季節感
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春・夏
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○サイズ
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サイズ（Mサイズ）
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身幅50cm
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着丈72cm
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平置き実寸。素人採寸。
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○状態
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購入後、あまり着ないまま保管していました。状態は良いと思います。
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○カラー
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|マークアンドロナ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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カラー···ブルーMARK&LONA マークアンドロナナイロンジャケット スカル 迷彩 カモフラ ○季節感春・夏○サイズサイズ（Mサイズ）身幅50cm着丈72cm平置き実寸。素人採寸。○状態購入後、あまり着ないまま保管していました。状態は良いと思います。○カラーネイビー&ブルー#MARKLONA#マークアンドロナ
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|M
|ブランド
|マークアンドロナ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし