#アクセサリー、小物一覧はこちら

ヴィンテージ ボシュロム レイバン メタルフレーム サングラス



GENTLE MONSTER DEUS01

● ジャンニヴェルサーチ MOD.T24 COL.852 サングラス ブラック の出品です。

メタル ツーブリッジ サングラス / jacques marie mage



極美品 西ドイツ製 CAZAL カザール MOD190 スクエア 眼鏡 メガネ

*ブラック × ゴールドの上品なデザインのサングラスです。

シャネルCHANELサングラス 付属品あり



POLICE サングラス ポリス S2880

*現状はお写真でご確認ください。納得いただいた方のみご購入をお願いします。

(フレーム極美品!)GUCCI グッチ ロゴ メガネフレーム アイウェア



lesca upcycling acetate レスカ ルネティエ

●商品について

★人気モデル☆ポリスメガネVPLG45J(新製品未使用)

【ブランド】GIANNI VERSACE

999.9 フォーナインズ feelsun フィールサン F-31NPサングラス

ジャンニヴェルサーチ

MBハイエンド シュランケンカーフレザーマスク&グラスコード PERLINGER

【カラー】ブラック

®️様専用オークリー サングラス EVゼロ スイフト ジャパンフィット

【サイズ】約 フレーム14 cm テンプル14 cm

メガネ オークリー ボルスター メタル フルリム サテン ダーク アンバー 茶色

【材質】プラスチック

SUN BUDDIES BIBI

【付属品】ケース(汚れなどダメージあり)

眼鏡フレームSTデュポン

【商品状態】レンズ、フレームに小傷、金具にくすみあり。使用感はありますが、大きなダメージはなく、まだまだご愛用いただけます。

enchroma 色覚補正眼鏡



エフェクター コーラス effector Chorus 松田翔太さん仕様



EYEVAN FREEDOM EDEN col.SB サングラス

#アクセサリー、小物一覧はこちら

【美品】OAKLEY JAWBREAKER サングラス



たかし様ご専用 匠角矢甚治郎作 其参拾弐 ヲ メガネ 黒&茶色鼈甲

●発送について

ayame oldster アヤメ オールドスター ゴールド

匿名配送にて、ご購入から1〜2日以内に発送予定です。

偏光サングラス ダイワ タレックス ボストンクラブ

配送方法を指定・変更したい場合は購入前にコメントでお知らせ下さい。

新品未使用!アイヴァン7285 モデル161 ゴールドフレーム



OAKLEY KATO サングラス

●購入経路

未使用 JACQUES MARIE MAGE ジャックマリーマージュ

正規ブランド品販売店より鑑定済み商品をお譲りいただき、こちらで販売しております。

JACQUESMARIEMAGE ZEPHIRIN 47 NOIR9



DITA MACH TWO サングラス 福山雅治 DIR EN GREY 京

●ご注意点

オークリー ジュリエット Xメタル ゴールドイリジウム ブリッジチューニング済み

必ず写真のご確認をお願い致します。

JACQUESMARIEMAGE ジャックマリーマージュ JULIEN 黒金

写真に写らないような細かなスレや傷、汚れがある場合がございます。

【限定販売】希少 ビンテージ eyevan 934 アイヴァン サングラス

気になる点は事前にコメントでご確認ください。

Guepard ギュパール GP-10 グリーン



カルティエ Cartier サングラス プラチナメタリックフィニッシュフレーム

● 他でも同時に出品中のため突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。

Less than human ×HELLSING少佐モデル



カメマンネン KMN-901 オクタゴン ブラック チタニウム 鯖江 一山メガネ

●希望額の提示がない価格交渉はフォロー割のみご案内させていただいています。

偏光オークリーCANTEENサングラス2ゴーグル野球メガネ釣りゴルフ

希望額がある場合は先に提示していただくと、やりとりがスムーズです。

SWANS(スワンズ)サングラス



【美品】Paul Smith メガネフレーム

AQ11

商品の情報 ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#アクセサリー、小物一覧はこちら● ジャンニヴェルサーチ MOD.T24 COL.852 サングラス ブラック の出品です。*ブラック × ゴールドの上品なデザインのサングラスです。*現状はお写真でご確認ください。納得いただいた方のみご購入をお願いします。●商品について【ブランド】GIANNI VERSACE ジャンニヴェルサーチ【カラー】ブラック【サイズ】約 フレーム14 cm テンプル14 cm【材質】プラスチック【付属品】ケース(汚れなどダメージあり)【商品状態】レンズ、フレームに小傷、金具にくすみあり。使用感はありますが、大きなダメージはなく、まだまだご愛用いただけます。#アクセサリー、小物一覧はこちら●発送について匿名配送にて、ご購入から1〜2日以内に発送予定です。配送方法を指定・変更したい場合は購入前にコメントでお知らせ下さい。●購入経路正規ブランド品販売店より鑑定済み商品をお譲りいただき、こちらで販売しております。●ご注意点必ず写真のご確認をお願い致します。写真に写らないような細かなスレや傷、汚れがある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。● 他でも同時に出品中のため突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。●希望額の提示がない価格交渉はフォロー割のみご案内させていただいています。希望額がある場合は先に提示していただくと、やりとりがスムーズです。AQ11

商品の情報 ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

トムフォード❗️F T5040-4黒縁メガネ、伊達メガネレイバン CLUBMASTER CLASSIC メンズ サングラス限定コレクション OAKLEY Clifden Prizm Grey サングラスVIKTOR&ROLF メガネフレーム(クリアスモーク)20金張り 高級眼鏡フレーム(ブロータイプ) 新品、未使用小竹長兵衛 × POKER FACE 眼鏡【新品】定価2.8万 35/139TOKYO サングラス 150-0003シャネル メガネ ツーポイント ホワイトゴールド k14サングラス vintage 縄手