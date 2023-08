国産品 テント ノルディスク ワンポールテント 242012 7.1 Asgard テント/タープ

新品未使用

●Asgard 7.1(アスガルド7.1)は、オフローダーにぴったりの広々としたベルテントです。

●心地良い避難所がわりとしても使えます。

●中央のポールと入口のポールを設置するだけで簡単に組み立てが可能です。

●リーズナブルで軽量なテクニカルコットン素材を採用し、よりお求めやすくなりました。

●撥水処理が施こされており、雨もしっかりと防ぎます。

●家族での旅行や、キャンプなど、様々なシーンで快適にお使いいただけます。

●メッシュのドアと窓。

●ポールの高さは調節可能。

●フロア一体型(取り外し不可)

定員 3人(2個室)

素材 フライシート:コットン35%、ポリエステル65%

フロア:ターポリン(sewn in)

耐水圧 フライシート:350mm

フロア:100%

ペグ スチール製 V型17本

ポール スチール製2本

■使用時サイズ:360×265×200(h)cm

■収納時サイズ:φ35×97cm

■重量:15.5kg

