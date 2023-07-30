激安店舗 デジタル額縁 ✨お値下げ可✨ 10.1 マルチメディア デジタルフォトフレーム フォトフレーム

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SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム



富獄清風 帖佐美行

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シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付



セーラームーン 複製原画①



壁面飾り 銀行 額装アンティークMidland Bank1850 UK

実物写真 セット内容

SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム

1枚目 2枚目

富獄清風 帖佐美行



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■商品名

セーラームーン 複製原画①



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デジタル額縁 10.1インチ デジタルフォトフレーム タッチコントロール 画像VEDIOマルチメディアプレーヤー

SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム



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■商品説明

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10.1インチ

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16G大型メモリ、最大32G SDカード

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仕様

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画面タイプ： IPS.フルエンジェルタッチスクリーン

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ビデオフォーマット:MPEG 1/2/4、AVI、VOB、MP4、MPG

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オーディオフォーマット:MP3、WMA

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絵の形式:JPG、JPEG

SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム

メモリーカード:マイクロ SDカード

富獄清風 帖佐美行

スライド速度:10sec - 30分

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*決議：1280 * 800

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*スケール：16：9

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Frando Appで写真やビデオが簡単

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* Google Playで "Frango"を検索するフレームオアプリ

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* App Storeで "Frando"を検索する

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WiFiクラウド送信、驚くべき時間を共有します

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写真は自動的に回転します

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デジタルフォトフレームの詳細

富獄清風 帖佐美行

*サイズ：293mm * 213mm

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*画面サイズ：214mm * 134mm

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デジタルフォトフレーム背面の詳細

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1.オンオフ

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2.リセットボタン

富獄清風 帖佐美行

3.ミニ USBインターフェース

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4.TFカード挿入口

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5.電源

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製品パッケージ

SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム

フォトフレーム

富獄清風 帖佐美行

ベースブラケット

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説明書

シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付

電源

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梱包ボックス

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バッグ

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22-9

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《 コメント無し即購入OKです✨ 》こちら✨お値下げ可能✨商品です.ᐟ.ᐟ.ᐟ 希望金額ありましたらお気軽にコメント下さいませ。実物写真 セット内容1枚目 2枚目■商品名デジタル額縁 10.1インチ デジタルフォトフレーム タッチコントロール 画像VEDIOマルチメディアプレーヤー ■商品説明10.1インチ16G大型メモリ、最大32G SDカード仕様画面タイプ： IPS.フルエンジェルタッチスクリーンビデオフォーマット:MPEG 1/2/4、AVI、VOB、MP4、MPGオーディオフォーマット:MP3、WMA絵の形式:JPG、JPEGメモリーカード:マイクロ SDカードスライド速度:10sec - 30分*決議：1280 * 800*スケール：16：9Frando Appで写真やビデオが簡単* Google Playで "Frango"を検索するフレームオアプリ* App Storeで "Frando"を検索するWiFiクラウド送信、驚くべき時間を共有します写真とビデオをシェア*ツイッター*フェイスブック*フレームのアプリ写真は自動的に回転しますデジタルフォトフレームの詳細*サイズ：293mm * 213mm*画面サイズ：214mm * 134mmデジタルフォトフレーム背面の詳細1.オンオフ2.リセットボタン3.ミニ USBインターフェース4.TFカード挿入口5.電源製品パッケージフォトフレームベースブラケット説明書電源梱包ボックスバッグ22-9

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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