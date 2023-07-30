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激安店舗 デジタル額縁 ✨お値下げ可✨ 10.1 マルチメディア デジタルフォトフレーム フォトフレーム

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SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム

富獄清風 帖佐美行
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シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付

セーラームーン　複製原画①

壁面飾り 銀行 額装アンティークMidland Bank1850 UK
実物写真 セット内容
SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム
1枚目 2枚目
富獄清風 帖佐美行

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シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付
■商品名
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デジタル額縁 10.1インチ デジタルフォトフレーム タッチコントロール 画像VEDIOマルチメディアプレーヤー
SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム

富獄清風 帖佐美行
■商品説明
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シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付
10.1インチ
セーラームーン　複製原画①
16G大型メモリ、最大32G SDカード
壁面飾り 銀行 額装アンティークMidland Bank1850 UK

SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム
仕様
富獄清風 帖佐美行
画面タイプ： IPS.フルエンジェルタッチスクリーン
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シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付
ビデオフォーマット:MPEG 1/2/4、AVI、VOB、MP4、MPG
セーラームーン　複製原画①
オーディオフォーマット:MP3、WMA
壁面飾り 銀行 額装アンティークMidland Bank1850 UK
絵の形式:JPG、JPEG
SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム
メモリーカード:マイクロ SDカード
富獄清風 帖佐美行
スライド速度:10sec - 30分
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シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付
*決議：1280 * 800
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*スケール：16：9
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SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム
Frando Appで写真やビデオが簡単
富獄清風 帖佐美行
* Google Playで "Frango"を検索するフレームオアプリ
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* App Storeで "Frando"を検索する
シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付
WiFiクラウド送信、驚くべき時間を共有します
セーラームーン　複製原画①

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写真とビデオをシェア
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*ツイッター
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*フェイスブック
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*フレームのアプリ
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写真は自動的に回転します
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SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム
デジタルフォトフレームの詳細
富獄清風 帖佐美行
*サイズ：293mm * 213mm
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*画面サイズ：214mm * 134mm
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セーラームーン　複製原画①
デジタルフォトフレーム背面の詳細
壁面飾り 銀行 額装アンティークMidland Bank1850 UK
1.オンオフ
SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム
2.リセットボタン
富獄清風 帖佐美行
3.ミニ USBインターフェース
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4.TFカード挿入口
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5.電源
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製品パッケージ
SWAROVSKI ラウンド型フォトフレーム
フォトフレーム
富獄清風 帖佐美行
ベースブラケット
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説明書
シャネル（CHANEL）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額付
電源
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梱包ボックス
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バッグ
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22-9

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商品の状態未使用に近い

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《 コメント無し即購入OKです✨ 》こちら✨お値下げ可能✨商品です.ᐟ.ᐟ.ᐟ 希望金額ありましたらお気軽にコメント下さいませ。実物写真 セット内容1枚目 2枚目■商品名デジタル額縁 10.1インチ デジタルフォトフレーム タッチコントロール 画像VEDIOマルチメディアプレーヤー ■商品説明10.1インチ16G大型メモリ、最大32G SDカード仕様画面タイプ： IPS.フルエンジェルタッチスクリーンビデオフォーマット:MPEG 1/2/4、AVI、VOB、MP4、MPGオーディオフォーマット:MP3、WMA絵の形式:JPG、JPEGメモリーカード:マイクロ SDカードスライド速度:10sec - 30分*決議：1280 * 800*スケール：16：9Frando Appで写真やビデオが簡単* Google Playで "Frango"を検索するフレームオアプリ* App Storeで "Frando"を検索するWiFiクラウド送信、驚くべき時間を共有します写真とビデオをシェア*ツイッター*フェイスブック*フレームのアプリ写真は自動的に回転しますデジタルフォトフレームの詳細*サイズ：293mm * 213mm*画面サイズ：214mm * 134mmデジタルフォトフレーム背面の詳細1.オンオフ2.リセットボタン3.ミニ USBインターフェース4.TFカード挿入口5.電源製品パッケージフォトフレームベースブラケット説明書電源梱包ボックスバッグ22-9

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49分钟前

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