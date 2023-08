【新作入荷!!】 MERCH BTS BOX オルゴール 6 アイドル

MERCH BOX #6 オルゴール

・外箱

・オルゴール (Mikrokosmosが流れます)

・ブレスレット

・フォトカード(全員揃ってます)

・写真(2種)

・取扱説明書

BTS MERCH BOX#6

FC公式

中見確認とオルゴールの作動確認の為開封済みです。

オルゴールネジのBTSロゴマークは保護シールを剥がしていません。

送られてきた箱に入れて暗所にて保管していました。

内容品全て抜けなしです。

初期よりフォトフレーム部分に土星モチーフによる凹みがあります。(画像4枚目ご参照)

写真を入れる部分なので問題はないと思いますが、神経質な方はご購入をお控えください。

自宅にて保管にご理解頂ける方、どうぞよろしくお願いします!

お値下げしました!

#BTS

#MERCH BOX #6

#オルゴール

#バンタン

#防弾少年団

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

