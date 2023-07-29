【メーカー包装済】 Dolce Nescafé Gusto Mini限定品 ドルチェグスト エスプレッソマシン

ご覧いただきありがとうございます！

Weber workshops Spring Clean

他の商品も出品していますので、よろしければそちらもご覧ください！

デロンギ マグニフィカs 訳あり



Nescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品

#nescafe

Weber workshops Spring Clean



デロンギ マグニフィカs 訳あり

mini限定品の本体に加え、未開封のレギュラーブレンド/ホットチョコレートのカプセルを1箱ずつお付けいたします。

Nescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品



Weber workshops Spring Clean

以下、メーカーHP掲載内容

デロンギ マグニフィカs 訳あり



Nescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品

自動で抽出が止まる

Weber workshops Spring Clean

「オートストップ機能」

デロンギ マグニフィカs 訳あり

搭載

Nescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品

「ネスカフェ ドルチェ グスト」 ジェニオモデルは、抽出が自動で止まる「オートストップ機能」を搭載しました。

Weber workshops Spring Clean

どんなバラエティでも、絶妙なタイミングで抽出がストップするので、レギュラーコーヒーからラテ マキアート、ココア、宇治抹茶ラテまで、まるでカフェのプロが淹れるようなおいしさがいつでも誰でも簡単に実現できます。

デロンギ マグニフィカs 訳あり



Nescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品

ジェニオモデルが進化！

Weber workshops Spring Clean

ビックタンクで使いやすく

デロンギ マグニフィカs 訳あり

見た目のかわいさはそのままに、給水タンクが大きくなりました。一度で１L(※)も給水できるから、とても使いやすくなっています。

Nescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品

だから、一日で何杯もコーヒーを飲まれる方、人数の多い職場などにおすすめです。

Weber workshops Spring Clean

※ 約8杯分、レギュラーブレンド・ルンゴの場合

デロンギ マグニフィカs 訳あり



Nescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品

商品取り扱い説明書PDF

Weber workshops Spring Clean

https://nestle07.webcdn.stream.ne.jp/www11/nestle07/nestle.jp/brand/ndg/product/pdf/genio2.pdf

商品の情報 ブランド ネスプレッソ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます！他の商品も出品していますので、よろしければそちらもご覧ください！#nescafemini限定品の本体に加え、未開封のレギュラーブレンド/ホットチョコレートのカプセルを1箱ずつお付けいたします。以下、メーカーHP掲載内容自動で抽出が止まる「オートストップ機能」搭載「ネスカフェ ドルチェ グスト」 ジェニオモデルは、抽出が自動で止まる「オートストップ機能」を搭載しました。どんなバラエティでも、絶妙なタイミングで抽出がストップするので、レギュラーコーヒーからラテ マキアート、ココア、宇治抹茶ラテまで、まるでカフェのプロが淹れるようなおいしさがいつでも誰でも簡単に実現できます。ジェニオモデルが進化！ビックタンクで使いやすく見た目のかわいさはそのままに、給水タンクが大きくなりました。一度で１L(※)も給水できるから、とても使いやすくなっています。だから、一日で何杯もコーヒーを飲まれる方、人数の多い職場などにおすすめです。※ 約8杯分、レギュラーブレンド・ルンゴの場合商品取り扱い説明書PDFhttps://nestle07.webcdn.stream.ne.jp/www11/nestle07/nestle.jp/brand/ndg/product/pdf/genio2.pdf

商品の情報 ブランド ネスプレッソ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

デロンギ マグニフィカs 訳ありNescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品Weber workshops Spring Cleanデロンギ マグニフィカs 訳ありNescafé Dolce Gusto ドルチェグスト Mini限定品Weber workshops Spring Cleanデロンギ マグニフィカs 訳あり