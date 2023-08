大切な 【s/s　sale】oldpark バンダナコーチジャケット sizeL シャツ

oldpark のバンダナコーチジャケットになります。正規取扱店購入。ブラウン。そこまで出回ってなく個体も少ない珍しいカラーで今では手に入りません

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オールドパーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

oldpark のバンダナコーチジャケットになります。正規取扱店購入。ブラウン。そこまで出回ってなく個体も少ない珍しいカラーで今では手に入りませんヴィンテージバンダナを贅沢に使用しており同じものは2つとありません着用した感じは、シャリっとした薄手の生地感で今からの季節に使えて袖を捲ったときにもマジックテープが着いているのでかなり遊べますreadymadeやセントマイケル等の再構築ブランドがお好きな方はハマるとおもいます♪sizeL肩幅47身幅62着丈74袖丈65程よいオーバーサイズで春先~初夏、秋までアウターメインで着用頂けます真冬はインナーとしてチラ見せがおしゃれです裏地のアメリカ国旗がオールドパークならではのデザインになっているのも特徴です

