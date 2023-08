[商品名]

HITACHI 衣類乾燥機(DE-N55FX)※中古品

[仕様]

[エアハッチ]をサッと開いて、効率&気くばり運転。

かしこく見張って、ふんわり仕上げる[湿度センサー]。

ヒーター乾燥&風乾燥の[2way乾燥]。

メーカー:HITACHI

型番:DE-N55FX

外形寸法(幅)63cm(高さ)67cm(奥行)51.6cm

質量26kg

乾燥容量5.5kg

色ピュアホワイト(W)

2015年製

写真にあるものが全てになります。

箱、説明書はありません。

付属品について

・排水ホース あり

・ホースクランプ あり

・ホースクリップ なし

北海道沖縄離島発送不可になります。

[コンディション]

※中古品になります。※動作確認済み。

※清掃はしておりますがフィルターに取り切れない動物の毛が少々ついております。

写真にあるものが全てになります。

清掃はしておりますが、中古品の為落としきれない汚れ、キズ、凹み、匂い等もございます。

少々黄色く焼けがございます。がたつきあり。

☆送料無料(こちらの指定業者での発送になります。※一部地域を除く プロフ必読)

☆画像に関しては、タブレット・スマホのカメラ機能で撮影のため

お客様の環境により実際の色目と異なる場合があります。

☆新品・未使用・中古商品を取扱ってます。未使用・中古品において

細部までこだわりをお持ちの方の購入はご遠慮下さい。

☆画像や説明文などで確認できる内容への質問には返答を控えさせて

いただきます。

☆資源削減の為、簡易包装での発送となっております。ご了承下さい。

☆値引き交渉は致しておりませんので、お値引き等のご返答は 控えさ

せていただきます。

☆即購入可能です。

☆コメントのやり取りの途中でも、先に購入された方優先です。

#HITACHI

#乾燥機

#衣類乾燥機

#日立

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

[商品名] HITACHI 衣類乾燥機(DE-N55FX)※中古品[仕様][エアハッチ]をサッと開いて、効率&気くばり運転。かしこく見張って、ふんわり仕上げる[湿度センサー]。ヒーター乾燥&風乾燥の[2way乾燥]。メーカー:HITACHI型番:DE-N55FX外形寸法(幅)63cm(高さ)67cm(奥行)51.6cm質量26kg乾燥容量5.5kg色ピュアホワイト(W)2015年製写真にあるものが全てになります。箱、説明書はありません。付属品について・排水ホース あり・ホースクランプ あり・ホースクリップ なし北海道沖縄離島発送不可になります。[コンディション]※中古品になります。※動作確認済み。※清掃はしておりますがフィルターに取り切れない動物の毛が少々ついております。写真にあるものが全てになります。清掃はしておりますが、中古品の為落としきれない汚れ、キズ、凹み、匂い等もございます。少々黄色く焼けがございます。がたつきあり。☆送料無料(こちらの指定業者での発送になります。※一部地域を除く プロフ必読) ☆画像に関しては、タブレット・スマホのカメラ機能で撮影のため お客様の環境により実際の色目と異なる場合があります。☆新品・未使用・中古商品を取扱ってます。未使用・中古品において 細部までこだわりをお持ちの方の購入はご遠慮下さい。☆画像や説明文などで確認できる内容への質問には返答を控えさせて いただきます。☆資源削減の為、簡易包装での発送となっております。ご了承下さい。☆値引き交渉は致しておりませんので、お値引き等のご返答は 控えさ せていただきます。☆即購入可能です。☆コメントのやり取りの途中でも、先に購入された方優先です。#HITACHI#乾燥機#衣類乾燥機#日立

