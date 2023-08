➺•➺•➺•➺•➺•➺

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

vintage S/S tribal shirtアメリカ買付け品お洒落な総柄の一点物ヴィンテージ 半袖シャツ / バティックシャツブラウン × ベージュバティック特有の染め物を纏う楽しみコットンのナチュラルな着心地部族的 民族柄の雰囲気がとてもカッコいいですフロントはボタンが隠れるデザイン襟から一直線に伸びる美しい柄が一層引き立てられますアメリカ現地で一点一点買付けているこだわりの一着穴破けシミなしのグッドコンディションタンクトップの上からラフに羽織るだけで◎夏スタイリングにおすすめです肩幅48身幅57袖丈26着丈75

