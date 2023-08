最終価格‼️

あまり出番が無いので出品します。

見て頂ければわかると思いますが、確実正規品です。

購入先:スニダン

付属品:箱 替え紐 黒タグ

主観ですが、着用回数も少なく特に目立った傷汚れもなく極美品です。

(見解には個人差がありますので画像で判断してください)

着用後はクリーニングした後、スニーカーボックスに除湿剤、ミセスロイドを入れて保管していました。

美品とは言え、あくまでUSEDですので完璧を求める方、神経質な方はお控え下さい。

購入後はトラブル、すり替え防止の為返品、返金、クレーム、キャンセル等は一切お受けできません。

上記に御理解頂ける方宜しくお願い致します。

※ 購入意思の無い「いいね」は御遠慮下さい。

※ 「いいね」を頂いていても購入意思が無いと判断した際は削除し、再出品しますのでご了承ください。

※ 予告無く取り消す場合がありますのでお早めに

※ コンビニ払いの方は振込み日をお知らせください。

※ 値引き不可

メインカラー···レッド

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

シーン···バスケットボール

特徴/機能/素材···レザー

NIKE

ナイキ

AJ1

エアジョーダン

エアマックス

エアフォース

ストリート

アメカジ

supreme

STUSSY

FOG

ESSENTIALS

ASSC

fr2

NBA

ハイカット

スニーカー

運動靴

ヘリテイジ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

