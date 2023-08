海外でも非常に人気のある防水カメラです。これからの季節にいかがでしょうか。実際にダミーフィルムを入れて一通り動作確認済ですので、安心してご使用いただけます。

★製品名:AUTOBOY D5 PANORAMA

★シリアル番号

6500451

★外観

経年によるスレや傷が何か所か見受けられますが、外観を大きく損ねる傷やあたりはなく、比較的きれいな状態を保っております。また、電池室とフィルム室もきれいな状態です。詳細は写真をご確認下さい。

★光学

ファインダー及びレンズ

カビ→なし

くもり→なし

傷→なし

チリ→なし

非常にきれいでクリアです。

★動作

下記確認いたしました。

シャッター OK

フラッシュ OK

セルフタイマー OK

日付表示 OK

パノラマ切り替え OK

フィルム巻き上げ/巻戻し OK

*ダミーフィルムを入れて一通り動作確認済です。

*水中での動作確認はしていません。

★付属品

ストラップをお付けしますが傷んでいます

電池はご自身でご準備下さい。

中古品ですので、完璧なお品をお探しの方にはお勧めいたしません。ご理解の上、ご検討をお願いいたします。

万一、上記内容に違いがありご満足いただけない場合には、返品を承りますので、安心してご購入いただけます。

以上、宜しくお願いいたします。

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 傷や汚れあり

