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競売 ルンバ 【週末限定お値下げ！】iRobot i3 I315060 グレー 掃除機

商品の説明

【新品未使用】【即購入ok】
美品 タンク式　高圧洗浄機　静音タイプSBT-512N アイリスオーヤマ
箱から出しておりません。
【iRobot】ブラーバジェット m6 ホワイト掃除ロボット

【週末限定お値下げ！】iRobot ルンバ i3 グレー I315060
頂き物ですが、我が家では使わないので、、
iRobot ブラーバジェットM6

ダイソン　cyclone v10 fluffy 1年落ち
幅 342mm
[値下げ] iROBOT ルンバ E5 e5
高さ 92mm
アイロボット　ルンバＩ2
奥行き 342mm
YKKスマートキー ポケットキー
自動充電 有
dyson CY29 アタッチメント 多数
自動再開 有
Kuvings クビンス ホールスロージューサー JSG-82S
スマホアプリ連携 有
アイロボットiRobotルンバi7
スマートスピーカー対応 対応
iRobot　ロボット掃除機　ルンバ　692　Roomba
稼働時間 75分 ※通常清浄時
【ジャンク品】ダイソン SV12
充電時間 3時間
ルンバi7+ アイロボット iRobot ロボット掃除機 +充電ステーション

新品未開封 DEEBOT M88 お掃除ロボット Wi-Fi k0245
⭐︎寸法（本体サイズ）：直径34.2x高さ9.2（cm）
アイロボット（iRobot）ルンバ 690ロボット掃除機 WiFi アレクサ対応
⭐︎電源入力：AC100V 50/60Hz
新品・未開封_ルンバ i2158
⭐︎本体重量：約3.2kg（バッテリー含む）
ロボット掃除機　ルンバ 692
⭐︎消費電力<充電時>：33W（※動作時の消費電力ではありません）
マキタ CL100DW 掃除機 バッテリー充電器付
⭐︎充電時間：3時間
なかしま様専用❗️新品KARCHERケルヒャーマルチクリーナーOC3
⭐︎稼働時間（通常清掃時）：最大75分
即日発送❗️ 掃除機 コードレス 強力吸引 伸縮型 パイプ サイクロン 着脱式
⭐︎自動充電：有
Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) G40 Hybrid
⭐︎自動再開：有
iRobot　Roomba i3（ルンバ i3）
⭐︎付属品：iRobot リチウムイオンバッテリー/1本、ホームベース（一体型）、電源コード"
日立　業務用掃除機　CV-G1 紙パック15枚付き

シャープ 掃除機用 吸込口
iRobot ルンバ i3 グレー I315060 ロボット掃除機
DEEBOT OZMO920 美品
i315060 コードレス　アイロボット
Kami.A 専用！！✨即日発送✨ ダイソン dyson v10 SV12

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 BLACK
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最新❣️タッチパネル式コードレス　掃除機　33000pa 強力吸引
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✨新品✨コードレス掃除機 ハンディークリーナー 22000pa 車内掃除機

SHARP EC-MS310-P 2019年製 サイクロン掃除機 キャニスター型
タイプ···ロボット

(新品未開封) 京セラ　Kyocera ESK-3740 エンジンチェンソー

商品の情報

ブランドアイロボット
商品の状態新品、未使用

HOBOT T-R3 自動窓掃除ロボット
【新品未使用】【即購入ok】箱から出しておりません。頂き物ですが、我が家では使わないので、、幅 342mm高さ 92mm奥行き 342mm自動充電 有自動再開 有スマホアプリ連携 有スマートスピーカー対応 対応稼働時間 75分 ※通常清浄時充電時間 3時間⭐︎寸法（本体サイズ）：直径34.2x高さ9.2（cm）⭐︎電源入力：AC100V 50/60Hz⭐︎本体重量：約3.2kg（バッテリー含む）⭐︎消費電力<充電時>：33W（※動作時の消費電力ではありません）⭐︎充電時間：3時間⭐︎稼働時間（通常清掃時）：最大75分⭐︎自動充電：有⭐︎自動再開：有⭐︎付属品：iRobot リチウムイオンバッテリー/1本、ホームベース（一体型）、電源コード"iRobot ルンバ i3 グレー I315060 ロボット掃除機i315060 コードレス　アイロボット#IROBOT#IROBOTタイプ···ロボット

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ブランドアイロボット
商品の状態新品、未使用

競売 ルンバ 【週末限定お値下げ！】iRobot i3 I315060 グレー 掃除機

26分钟前

競売 ルンバ 【週末限定お値下げ！】iRobot i3 I315060 グレー 掃除機

¥33,900 ¥19,323

(税込) 送料込み
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