【年中無休】 アップルウォッチ　シリーズ4 スペースグレー　44mm その他

買い替えに伴い出品致します。

ランニングを頻繁にしていた時は財布も持たず、これだけで音楽を聞き、途中でコンビニに寄って飲み物を買ってと便利に使用しておりました。

写真では写らない細かな擦り傷などございます。

付属品に関しては写真の通りとなります、買った時に丁寧にしまったので抜けはないと思います。

S/Mサイズのバンドは利用しておりませんので綺麗です。

現状1日付けていても問題なく動作しております。

一度ご検討ください。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

買い替えに伴い出品致します。ランニングを頻繁にしていた時は財布も持たず、これだけで音楽を聞き、途中でコンビニに寄って飲み物を買ってと便利に使用しておりました。写真では写らない細かな擦り傷などございます。付属品に関しては写真の通りとなります、買った時に丁寧にしまったので抜けはないと思います。S/Mサイズのバンドは利用しておりませんので綺麗です。現状1日付けていても問題なく動作しております。一度ご検討ください。APPLE WATCH4 44 SGAL BK140-210 201809スペースグレーブラックスポーツバンドBLUETOOTH対応有BUILT IN MICROPHONE有CASE MATERIAL: ALUMINIUMCATEGORY: SMART NO SIMDESIGN: WATCH/BRACELETDISPLAY SHAPE: FULL RECTANGULAFITS FOR BRAND(CW): APPLEGPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HWNFC有OPERATING SYST_CoreW: WATCH OSWIFI対応有color: BLACKスピーカ有タッチコントロール有ディスプレイ種類(Core Wear): OLEDモバイルデバイスコネクション: WIRELESS加速度センサー有心拍数モニター有防塵・防水機能: NO#Apple#APPLE

